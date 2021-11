[아시아경제 정동훈 기자] 내일(28일) 날씨는 전국이 맑다가 오후부터 차차 구름이 많아질 것으로 보인다.

아침 최저기온은 -6∼5도, 낮 최고기온은 10∼17도로 예보됐다. 내륙을 중심으로 낮과 밤의 기온 차가 15도 이상 크게 벌어지겠으니 건강 관리에 유의해야 한다. 공기 질은 나쁘지 않을 것으로 보인다. 미세먼지 농도는 전 권역이 '좋음'∼'보통' 수준을 보이겠다.

건조특보가 발효 중인 강원 영동과 경상권 해안에는 29일까지 대기가 매우 건조하겠다. 그 밖의 내륙에도 건조한 날씨가 이어지겠다. 동해안에는 너울로 높은 물결이 백사장으로 강하게 밀려오며 갯바위나 방파제를 넘는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의할 필요가 있다.

