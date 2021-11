서울경찰, '스토킹범죄 대응 개선 TF' 개최…개선책 논의

[아시아경제 이정윤 기자] 서울 중구 스토킹 살해 사건에서 경찰의 부실 대응이 논란이 된 것과 관련, 서울경찰청이 문제점을 진단하고 실질적인 개선책 마련을 위한 태스크포스(TF) 회의를 개최했다.

26일 오전 서울청은 최관호 서울청장 주재로 '스토킹범죄 대응 개선 TF' 회의를 개최하고 접수 및 초동조치, 스토킹범죄 대응 과정, 신변보호를 비롯한 피해자 보호조치 등 사건 처리 전반에 대해 논의했다.

아울러 이번 사건에서 드러난 시스템상의 문제를 분석하고 실무적·제도적 보완이 필요한 부분들은 심층 진단해 실효성 있는 대안을 마련키로 했다.

서울경찰은 우선 112 신고 사건은 신고코드 중심에서 신고 내용을 적극 반영한 입체적 분석·대응 체계를 구축하겠다는 방침이다. 신고코드는 112 신고 접수자가 신고내용을 토대로 긴급성과 출동 필요성에 따라 코드 0~4까지 분류한 것을 뜻한다.

또 스토킹범죄에 대해서는 피해자와 피의자 조사 전이라도 입건 처리 등 종합적·구체적인 개선방안을 마련할 계획이다.

더불어 TF에서는 치안 현장에서 스토킹범죄의 위험도와 사안의 경중을 면밀히 판단해 단계별 적정 조치를 취할 수 있도록 조기경보 시스템도 도입할 계획이다. 이를 통해 '관심-주의-경계-심각' 등 단계별 판단기준과 대응방안을 마련, 스토킹범죄에 대한 선제적인 대처를 통해 국민 안전 확보에 주력할 방침이다.

