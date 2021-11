[아시아경제 온라인이슈팀] 개그우먼 맹승지가 몸매와 미모가 돋보이는 일상을 공개했다.

25일 맹승지는 자신의 인스타그램에 여러 장의 사진을 게재했다.

사진에는 하늘색 카디건을 입고 모자를 쓴 채 다양한 표정을 짓고 있는 맹승지의 모습이 담겼다.

2013년 MBC 20기 공채 개그맨으로 데뷔한 맹승지는 현재 유튜브 등을 통해 대중과 활발한 소통 중이다.

온라인이슈팀 issue@asiae.co.kr