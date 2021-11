롯데百 본점, 루이비통 '2022 프리-스프링 LV 스퀘어드 컬렉션' 선보여

[아시아경제 김유리 기자] 롯데백화점 본점은 26일 '루이 비통 2022년 프리-스프링 LV 스퀘어드 컬렉션'을 남성명품관에서 선보인다고 밝혔다.

이번 루이비통의 LV 스퀘어드 컬렉션은 디자이너 버질 아블로와, 휴먼 메이드 설립자 니고의 협업을 통해 나온 독창성 있는 작품들로 구성됐다. 본점 남성명품관에서는 스트리트웨어로 알려진 두 디자이너의 시선으로 해석한 제품을 살펴볼 수 있다.

이번에 소개되는 컬렉션은 1950~1960년대 스타일로 재단된 실루엣으로 섬세함을 담고 있다. 세대를 아우르는 모노그램 카모플라쥬 데님 수트, 학교 교복을 떠오르게 하는 모노그램 스트라이프가 생겨진 블레이저와 치노 팬츠 등이 대표적이다.

오리 모양의 단추와 가방, 호랑이 얼굴과 스트라이프 패턴, 휴먼 메이드에서 니고가 즐겨 사용하는 그래픽 속 빨간 하트 열쇠 등 새로운 로고 아이디로 활용이 가능한 다양한 아이템을 선보인다.

LV 스퀘어드 컬렉션에서 토드백, 크로스바디백 등 가방과 남성복뿐만 아니라 반지, 귀걸이, 타이클립, 목걸이, 크리스탈 목걸이와 로고가 새겨진 쿠반 체인 팔찌 등도 만날 수 있다.

안대준 롯데백화점 본점장(상무)은 "롯데백화점 본점은 내년까지 해외 명품을 대폭 확대하는 리뉴얼을 진행 중"이라며 "고객에게 색다른 경험을 제공하는 콘텐츠를 중심으로 럭셔리 쇼핑의 1번지 백화점의 위상을 이어갈 것"이라고 말했다.

김유리 기자 yr61@asiae.co.kr