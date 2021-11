11개 대학 참여 '인천총장포럼'-인천시, 지역발전·인재양성에 '맞손'

[아시아경제 박혜숙 기자] 인천에 캠퍼스를 둔 11개 대학이 참여하는 인천총장포럼이 25일 인천시와 지역발전 및 미래인재 육성을 위한 상생협약을 체결했다.

협약식에는 박남춘 시장, 조명우 인천총장포럼 회장, 강원모 인천시의회 부의장 및 지역 국회의원과 각 대학 대표 인사들이 함께했다.

양측은 협약에 따라 ▲지역사회와 대학의 상생발전을 위한 프로그램 개발 ▲지역혁신성장을 위한 핵심 인재 공동육성 ▲지역정체성 재확립 ▲정보·학술·인프라 교류 활성화 등에 힘을 모으기로 했다.

박남춘 시장은 "기존에도 바이오헬스·항공·청년창업 등 대학과의 협력 사업을 활발히 진행하고 있으나, 지역대학 전체가 참여하는 협력 체계를 구축해 관계를 더욱 공고히 할 것"이라며 "대학과 데이터 공유를 통해 디지털 혁신분야와 로봇·수소·바이오·청년창업 등 다양한 신성장산업 분야에서 한층 더 협력해 나가겠다"고 말했다.

조명우 인천총장포럼 회장은 "이번 협약을 계기로 11개 회원 대학과 인천시 사이에 긴밀한 네트워크를 구축해 변화하는 교육 패러다임에 민첩하게 대응하고, 지역사회 경쟁력 강화에 기여할 수 있도록 지혜를 모아내겠다"고 밝혔다.

인천총장포럼은 지난 7월 인천에 캠퍼스를 둔 11개 대학 총장들이 모여 지역 대학으로서의 정체성 정립, 지역사회와의 협력을 위해 구성한 회의체이다.

가천대·경인교대·경인여대·연세대·인천가톨릭대·인천대·인천재능대·인하공전·인하대·청운대·한국폴리텍Ⅱ대학이 참여하고 있다.

