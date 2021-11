코스피, 기관 팔자에 약세 '2950선' 턱걸이...코스닥 하락 전환

[아시아경제 박지환 기자] 코스피가 기관의 매도세에 2950선까지 내려왔다. 삼성전자, SK하이닉스 등 코스피 대형주들이 2% 내외 하락 중이다. 이날 줄곧 상승세를 유지하던 코스닥도 오전 11시를 지나며 하락세로 돌아섰다.

26일 오전 11시29분 기준 코스피는 전일 대비 28.52포인트(-0.96%) 하락한 2951.75를 가리키고 있다.

투자자별로는 개인과 외국인이 각각 2465억원, 54억원 순매수 중이다. 반면 기관은 2703억원 순매도하고 있다.

코스피 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 삼성전자(-1.76%), SK하이닉스(-2.55%) 등 반도체 대장주들의 하락폭이 컸다.

NAVER(-1.51%), 카카오(-0.78%), LG화학(-1.08%) 등도 내렸다. 반면 삼성바이오로직스(0.83%), 삼성SDI(0.56%) 등은 상승했다.

같은 시각 코스닥은 전날 대비 2.19포인트(0.22%) 하락한 1013.47을 가리키고 있다.

투자자별로는 외국인과 기관이 각각 325억원, 153억원 순매수했다. 개인은 350억원 순매도했다.

코스닥 시가총액 상위 10개 종목 중에서는 대다수가 오름세다. 에코프로비엠(1.29%), 펄어비스(5.02%), 엘앤에프(0.47%), 카카오게임즈(2.57%), 위메이드(1.66%), 셀트리온제약(0.33%) 등이 올랐다. 반면 SK머티리얼즈(-3.34%), 에이치엘비(-2.33%) 등은 떨어졌다.

박지환 기자 pjhyj@asiae.co.kr