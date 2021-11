당근마켓 개발팀에 속해 현업개발자들과 개발 실무경험

[아시아경제 김철현 기자] 당근마켓(공동대표 김용현·김재현)은 차세대 개발인재들을 대상으로 당근마켓 개발팀의 일원으로 합류해 실무경험을 쌓을 수 있는 '윈터테크 인턴십' 프로그램을 실시한다고 26일 밝혔다.

전공이나 업무경험에 관계 없이 누구나 지원할 수 있으며 모집분야는 ▲프론트엔드개발자 ▲백엔드서버개발자 ▲사이트신뢰성엔지니어(SRE) 총 3개부문이다.

프로그램 참가자들은 평소 접하기 힘든 대규모 트래픽 서비스 개발을 포함해 다양한 실무를 경험할 수 있게 된다. 또한 빠르게 성장하는 조직 현장에서 현직 톱클래스 개발자들과 협업을 통해 역량 증진은 물론 차세대 개발자로 성장할 수 있는 기반을 닦게 된다. 인턴십은 2022년 1월 3일부터 2월 27일까지 8주 간 진행되며 공식 사이트 내 채용 공고 페이지를 통해 신청 받는다.

