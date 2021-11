부산교육청, ‘블렌디드 러닝’ 학생참여중심 수업 워크숍 개최

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 부산시교육청이 대학과 학교 교육 현장을 잇는 수평적 협력을 위한 워크숍을 연다.

부산시교육청은 오는 29, 30일 오후 2시 30분 부산교육대학교 부설초등학교에서 ‘블렌디드 러닝 학생참여 중심수업 워크숍’을 연다.

블렌디드 러닝 워크숍에는 부산교육대학 교수, 부산교대부설초 교사, ‘대학연계 전문가와 함께하는 교과-수업 콘퍼런스’의 선도 교사, 교육청 관계자 등이 참석할 예정이다.

‘대학연계 전문가와 함께하는 교과-수업 콘퍼런스’는 대학과 학교 교육 현장의 수평적 협력으로 블렌디드 러닝 학생참여 중심 수업 교육 과정을 지원하는 모임이다.

워크숍은 ‘블렌디드 러닝 학생참여 수업 사례’를 주제로 수업 영상 공개와 실천 사례 발표, 학생의 주도성 강화를 위한 수업전략 중심 주제발표, 질의응답 등 강의와 토론, 협의 방식으로 진행한다.

오는 29일에는 국어와 과학, 체육 과목 30일에는 사회와 수학 과목의 ‘교과 TV’를 개설해 유튜브를 통해 방송한다.

참여 희망자는 실시간으로 참여할 수 있다.

권영숙 시 교육청 유 초등교육과장은 “워크숍은 대학과 현장 교원의 협력적 수업 연구·실천의 결과를 공유해 블렌디드 러닝 학생참여 중심수업 역량을 강화하고 미래형 수업의 방향을 모색하는 장이 될 것이다”고 말했다.

