오병권 권한대행 "미세먼지 계절관리제 철저히 준비해 달라"

[아시아경제(수원)=이영규 기자] 오병권 경기도지사 권한대행이 26일 도내 31개 시군 부단체장이 함께한 가운데 영상 대책회의를 갖고 미세먼지 계절관리제 시행과 관련해 철저한 준비와 대응을 주문했다.

오 권한대행은 이날 "지난 일요일 경기도뿐 아니라 수도권과 충청지방까지 비상저감조치가 시행됐다"면서 "미세먼지 농도가 언제 다시 높아질지 알 수 없어, 12월부터 내년 3월까지는 긴장의 끈을 놓지 말고 미세먼지 계절관리제 시행에 철저히 준비해 달라"고 당부했다.

이어 "고농도 미세먼지 발생을 외부요인 탓으로 돌리는 경우가 많은데 이보다는 지자체의 저감노력이 가장 중요하다"면서 "미세먼지 계절관리 기간동안 경기도나 시군의 노력을 도민들이 체감할 수 있도록 노면 청소차와 살수차 집중 운영, 공사장 관리 등에 신경 써 달라"고 덧붙였다.

경기도는 앞서 지난 22일 배출가스 5등급차량 운행제한과 대기배출사업장 집중점검 등의 내용을 담은 제3차 미세먼지 계절관리제 시행 계획을 발표했다.

도는 이에 따라 ▲수송 ▲산업 ▲생활 ▲건강보호 ▲정보제공 ▲업무협력 등 6대 부문에서 16개 이행과제를 선정해 추진한다.

특히 수송분야 대표과제인 배출가스 5등급차량 계절관리제 운행제한은 수도권 3개 시도 합의를 통해 12월1일부터 내년 3월31일까지 경기도를 포함한 수도권 전역에서 시행된다.

이영규 기자 fortune@asiae.co.kr