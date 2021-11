티웨이항공, 2022년 취항지 달력 출시…수익금 전액 기부

[아시아경제 이동우 기자] 티웨이항공이 ‘우리가 사랑한 여행’이라는 주제의 2022년 달력을 선보였다고 26일 밝혔다.

신년 달력에는 티웨이항공의 취항지 그림 13장과 함께 SNS 이벤트 참여를 통해 선정된 고객들의 여행 추억 사연이 담겼다. 다음 달 1일부터 티웨이항공 기내에서 판매를 시작하며 판매 가격은 개당 5000원이다.

판매를 통해 얻은 수익금 전액은 국제 구호개발 NGO 세이브더칠드런을 통해 도움이 필요한 곳에 기부될 예정이다.

달력을 구매하면 국내선과 국제선 항공권 구매 시 사용 가능한 1만5000원 상당의 할인 쿠폰도 제공한다. 할인 쿠폰은 2022년 탑승 항공편 예약 시 적용할 수 있고 예약 가능한 기간은 2021년 12월 1일부터 2022년 12월 31일까지다.

신년 달력 출시를 기념해 티웨이항공 인스타그램 계정에서는 달력 게시물에 댓글로 새해 여행 계획을 남긴 참여자 중 추첨을 통해 달력을 선물하는 이벤트가 오는 28일까지 진행된다.

이동우 기자 dwlee@asiae.co.kr