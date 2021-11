산업도시에 ‘새들의 낙원’ 있었네 … 울산의 동·식물 만나는 ‘생물다양성 사진전’

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 울산의 자연을 담은 사진들이 손짓하고 있다.

울산시는 자연생태계와 생물자원 등 울산에서 숨 쉬는 다양한 동·식물을 만나볼 수 있는 전시회를 준비했다.

울산시는 오는 29일부터 12월 3일까지 5일간 중구 ‘갤러리 아리오소’에서 ‘울산 생물다양성 사진 전시회’를 연다고 26일 밝혔다. 울산시생물다양성센터가 주관한다.

생물다양성센터는 지난 10월 ‘울산에서 서식하는 모든 생물’을 주제로 ‘2021년 생물다양성 사진 공모전’을 개최해 일반인과 학생을 대상으로 총 132점의 사진을 공모했었다.

이번 전시작품은 총 36점으로 입상작 15점, 생물다양성 탐사 사진 10점, 야생동물 박제품 6점, 동물구조관리센터 사진 5점 등이다.

울산시 관계자는 “전 세계적으로 생물 다양성에 대한 가치와 보존전략 수립에 있어 시민 참여가 중요해지고 있다”며 시민의 관심을 바랐다.

‘2021년 생물다양성 사진 공모전’ 입상작은 총 15점으로 상장과 함께 시상품으로 대상 30만원, 최우수 20만원, 우수는 15만원, 장려는 10만원 상당의 온누리상품권이 주어진다.

대상 작품은 정순근 작가의 ‘철새들의 낙원’이, 최우수는 이상영 작가의 ‘산왕물결나방’이 뽑혔다.

