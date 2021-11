[클릭 e종목]삼성전자, 반도체 메타버스 핵심 인프라 '10만원 유지'

[아시아경제 이선애 기자] KB증권은 26일 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 73,700 전일대비 등락률 0.00% 거래량 0 전일가 74,800 2021.11.26 08:07 장시작전(20분지연) 관련기사 삼성전자 비스포크 가전 '인간공학디자인상' 수상'제로금리' 시대 막 내려…국내 증시 '휘청'기관 매도세에…코스피 2981선까지 밀려 close 에 대해 투자의견 매수와 목표주가 10만원을 유지한다고 밝혔다. 4분기 D램 가격이 예상치를 상회할 것으로 전망돼서다. 향후 반도체가 메타버스 생태계 구축의 핵심 인프라로 부각될 것이라는 기대감도 있다.

우선 4분기 D램 가격협상이 우려와 달리 가격과 물량의 별다른 저항 없이 순조롭게 진행되어 4분기 D램가격과 주문량이 예상치를 상회할 것으로 전망된다. 특히 아마존, 마이크로소프트 등 북미 클라우드 사업자와 델, HP 등 PC 업체들의 4분기 D램 주문량은 기존 전망치를 +30% 상회할 것으로 추정된다. 이는 ①메타버스 플랫폼 구축을 위한 서버 투자, ②기업용 PC 수요증가, ③3분기 대비 3분의 1 축소된 D램 재고 등의 영향 때문으로 판단된다. 따라서 4분기 D램 고정가격은 시장조사기관의 전망치(-7~10% QoQ)대비 하락 폭이 크게 축소될 전망이다.

최근 글로벌 PC 업체들은 반도체 주문량을 7개월 만에 증가시키고 있다. 이는 ①부품 공급부족 완화로 2022년 수요예측 가시성이 확대되고, ②위드코로나 이후 기업향 PC 수요가 급증하고 있기 때문이다. 이에 따라 PC 수요에 민감한 D램 현물가격 (DDR4 8GB)은 7월 이후 첫 상승 반전에 성공하며 바닥을 통과한 것으로 판단된다. 특히 D램 현물가격은 역사적으로 고정가격의 선행지표로 작용했기 때문에 D램가격은 내년 1분기에 바닥 형성이 예상된다.

향후 반도체가 메타버스 생태계 구축의 핵심 인프라로 부각될 전망이다. 이는 메타버스 구현을 위한 클라우드, 5G 에지컴퓨팅, 헤드셋 (VR, XR) 등에 고사양 그래픽과 고용량 반도체 탑재가필수적이기 때문이다. 김동원 KB증권 연구원은 "향후 5년 내 +10배 성장이 추정되는 메타버스용 헤드셋 (VR, XR)은 스마트 폰과 유사한 메모리 탑재량이 필요해 2022년 애플의 시장 진입 (XR 기기 출시)이 성장 촉매로 작용할 전망"이라며 "더불어 삼성전자 주가는 올해 저점대비 +7% 상승에 그쳐 SK하이닉스(저점대비 +28% 상승)대비 상대적 매력도가 높아질 것"이라고 강조했다.

