아파트 '월패드' 해킹 사생활 영상 유포…주민 불안

경찰, '700곳 명단' 등 파악 착수

[아시아경제 이관주 기자] 아파트 내부에 설치된 '월패드'가 해킹돼 사생활이 담긴 영상이 유출됐다는 정황이 발견돼 경찰이 정확한 경위 파악에 나섰다.

25일 경찰에 따르면 경찰은 최근 일부 외국 사이트 등에 월패드 해킹으로 추정되는 영상이 올라온 데 대한 입건 전 조사(내사)에 착수했다.

월패드는 가정 내 기기들을 원격으로 작동하거나 밖에 누가 왔는지 확인할 수 있는 스마트기기다. 그런데 최근 해커에 의해 월패드 시스템이 해킹되면서 카메라를 통해 가정집 내부 영상들이 대량으로 유출된 것으로 드러났다.

경찰은 해킹 명단에 오른 공동주택 700여곳 가운데 일부에서 해킹 흔적을 확인하고 정확한 피해 규모 등을 파악하고 있다.

과학기술정보통신부도 최근 스마트홈 기기 해킹을 통한 영상 유출이 우려된다며 홈 네트워크 기기 제조기업과 공동주택 관리소, 이용자 등에 주의를 당부했다.

