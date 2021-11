전장사업 경쟁력 향상 및 글로벌 영업 기반 구축

[아시아경제 이혜영 기자] LG마그나 이파워트레인(이하 LG마그나)은 정원석 대표이사 상무를 전무로 승진하는 2022년 임원인사를 단행했다고 25일 밝혔다.

LG마그나 측은 철저한 성과주의를 기반으로 단기적인 사업 성과 뿐 아니라 보유 역량이나 성장 잠재력을 종합적으로 고려해 혁신과 변화를 주도할 수 있는 인재를 선발했다고 설명했다.

이번 인사에서 정원석 대표이사 최고경영자(CEO)는 상무에서 전무로 승진했다. 정 대표는 2019년 말 LG전자 VS사업본부(전장사업본부) 그린사업담당을 맡으며 전기차 파워트레인 사업 경쟁력을 끌어올리는 등 지속가능한 성장을 위해 중장기 전략을 수립하고 글로벌 영업 기반을 구축했다.

