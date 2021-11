◇ 승진

▷부사장 △문혁수 광학솔루션사업부장

▷전무 △김기수 CHO

▷상무 △김민준 경영기획담당 △박동욱 사업전략담당 △성기철 광학솔루션생산2담당 △신정곤 재경담당 상무 △이광태 FC-BGA사업담당 △이동훈 노경담당 △이세진 광학솔루션개발1팀장

◇ 전입

▷상무 △유병국 전장부품사업부장

이혜영 기자 hey@asiae.co.kr