[아시아경제 이민우 기자] 오성첨단소재 오성첨단소재 052420 | 코스닥 증권정보 현재가 2,640 전일대비 55 등락률 -2.04% 거래량 422,824 전일가 2,695 2021.11.25 15:30 장마감 관련기사 주린이도 수익내는 '신기한 카톡방'의 등장기관 연일 쓸어 담은, 新메타버스 대장주 화일약품, 오성첨단소재와협력…"카나비스메디칼 49% 지분 확보" close 는 종속사 더블라썸 묵동이 운영자금 조달을 위해 147억원 규모의 제3자배정증자를 하기로 결정했다고 25일 공시했다.

이민우 기자 letzwin@asiae.co.kr