GKL, 대한응급의학회와 고객안전·국민안전 강화 위한 업무협약

[아시아경제 최동현 기자] 그랜드코리아레저(GKL)는 25일 서울 삼성동 본사에서 대한응급의학회(KSEM)와 고객 안전 및 국민 안전 강화를 위한 업무협약을 체결했다고 밝혔다.

협약의 주요 내용은 ▲국민 안전 생태계 조성 및 확산 강화를 위한 공동협력 사업 ▲의료 및 응급의료 관련 사회적 가치 실현을 위한 협력 사업 ▲신속하고 효과적인 응급상황 대응 전문인력 육성 등이다.

김영산 사장은 “이번 협약이 다중이용시설 응급환자 발생 시 효과적인 대처 방안 마련과 안전 문화 확산을 위한 토대가 되기를 기대한다”면서 “앞으로도 GKL은 정부 정책은 물론 전문가들의 의견을 적극 수렴하여 안전한 공기업이 되도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.

협약식에 이어 국민 일상회복 관련 정부 정책을 주제로 한 강연에서 허탁 이사장(전남대 응급의학과 교수)은 ▲단계적 일상회복 이행의 필요성 ▲단계적 일상회복의 위험요인 ▲다중이용시설 거리두기 개편 방향 ▲접종증명·음성확인제 등에 대해 설명했다.

앞서 GKL은 지난 2020년 12월 국제표준화기구(ISO)의 안전보건경영시스템(ISO 45001) 인증을 획득했다. 또 지난 15일에는 국민안전역량협회로부터 국제표준화기구(ISO)기반 다중이용시설 재난 및 안전관리체계[ISO 22320:2018(사고대응)] ‘우수등급’ 인증을 획득하는 등 고객과 직원의 안전을 위해 최선의 노력을 기울이고 있다.

