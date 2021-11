[아시아경제 온라인이슈팀] 걸그룹 에스파 카리나가 비타민 미소로 치명적인 매력을 발산했다.

카리나는 최근 에스파 공식 SNS에 사진을 게재했다.

공개된 사진 속 카리나는 긴 생머리에 핑크빛 니트를 입고 치명적인 미소를 짓고 있다.

한편 카리나가 속한 그룹 에스파는 지난 14일 '2021 월드 케이팝 콘서트'에서 오랜만에 팬들을 만나는 대면 공연을 하며 신곡 'savage' 무대를 선보였다.

