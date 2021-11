[아시아경제 성기호 기자] NH농협은행은 다음달 1일부터 무주택자 한정으로 주택담보대출을 재개한다.

농협은행은 25일 무주택 실수요자에 한해 주담대를 판매 재개한다고 밝혔다. 농협은행은 지난 8월 말부터 신규 가계 부동산담보대출을 전면 중단한 상태였다.

앞서 농협은행은 지난달 18일 전세대출 신규 취급을 재개한 바 있다. 이번 조치를 통해 농협은행에서 연말까지 신규 대출이 불가능한 항목은 ▲주택보유자의 신규 주담대 ▲비주택담보대출 ▲대환대출(대출 갈아타기) ▲집단대출 등이다.

농협은행 관계자는 "지난 달 18일부터 전세자금대출 신규 취급을 재개한 바 있다"며 "이번 주택담보대출 재개로 실수요자를 위한 대출은 차질 없게 지원 한다는 방침"이라고 말했다.

