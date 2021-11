유데미, 브랜드 캠페인 론칭 기념 최대 85% 할인 프로모션

18만3000개 글로벌 강의, 75개 언어로 제공

[아시아경제 김희윤 기자] 웅진씽크빅은 세계 최대 오픈교육플랫폼 유데미(Udemy) 브랜드 캠페인을 론칭하고 최대 85% 강의 할인 프로모션을 실시한다고 25일 밝혔다.

이번 캠페인은 다양한 영역에서 전문성을 강화하고 성장하고자 하는 모든 이들이 유데미를 통해 꿈을 실현하는 내용이다. 캠페인은 한국, 미국, 일본 세 국가에서 동시에 진행된다.

할인 프로모션은 다음달 3일까지 실시한다. IT개발, 데이터분석, 영상편집, 어학 등 유데미의 모든 강의를 최대 85% 할인된 가격으로 제공한다.

유데미는 강사 6만5000명의 18만3000개 글로벌 강의를 75개 언어로 제공하는 세계 최대 오픈교육플랫폼이다. 최신 IT강좌부터 비즈니스, 어학, 운동, 사진 등 취미까지 원하는 분야의 모든 수업을 수강할 수 있다. 재능이 있는 누구나 유데미의 강사가 되어 수익을 창출할 수도 있다.

박민규 웅진씽크빅 유데미 사업단장은 “캠페인을 통해 누구나 강의를 통해 지식을 공유하고 그 지식을 통해 성장할 수 있다는 유데미의 기업 철학과 메시지를 전달하고자 한다”며 “국내 수강생들이 유데미에서 양질의 강의를 보다 편리하게 수강할 수 있도록 콘텐츠를 확대해 나가겠다”고 말했다.

