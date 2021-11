박범계 "대장동 수사 평가, 아직 일러…특검은 국회서 결정할 사안"

[아시아경제 김형민 기자] 박범계 법무부 장관이 검찰의 대장동 개발 특혜·로비 의혹 수사에 대해 "아직 평가하기엔 이르다"고 말했다.

박 장관은 25일 정부과천청사 사무실로 출근하며 검찰 수사에 대한 평가를 묻는 취재진 질문에 이렇게 답했다.

박 장관은 "수사가 아직 끝난 게 아니다"라며 장관으로서는 수사팀을 믿고 기다려줄 수 밖에 없다", "특혜 부분 수사가 어느 정도 된 것이지만 수사를 마친 것은 아니다. 그 다음이 로비 부분인데 평가하기 이르다"고 강조했다.

해당 의혹을 수사하고 있는 서울중앙지검 전담수사팀은 최근 핵심인물들을 재판에 넘겼다. 화천대유 대주주 김만배씨와 천화동인 4호 소유주 남욱 변호사, 천화동인 5호 소유주 정영학 회계사 등이 지난 22일 기소됐다.

수사팀은 이어 전날 임승민 전 성남시장 비서실장을 참고인 신분으로 불러 조사했다. 이에 대해 법조계에선 윗선 수사가 본격화된 것 아니냐는 관측도 나왔다. 임 전 실장은 이재명 더불어민주당 대선후보가 성남시장이었던 2014년 7월부터 2년 가까이 이 후보를 측근에서 보좌했다. 대장동 개발사업 전반에 대해서도 잘 알고 있을 만한 인물로 꼽힌다. 그는 주요 문건에 대해서도 최종 결재자는 아니지만 협조자로 서명 날인했다. 최종 결재권은 이 후보에게 있었다.

박 장관은 대장동 특검 도입에 대해선 "특검을 찬성하면 법무부 장관이 지휘 감독하는 수사팀의 수사 결과를 부정하게 된다"며 "장관이 이야기할 수는 없고 국회에서 결정할 사안"이라며 즉답을 피했다. 법무부 장관으로서 상설특검을 추진할 계획이 없느냐는 질문에도 "수사가 진행 중이라 뭐라 말하긴 섣부르다"고 했다.

방역수칙을 어겨 당국으로부터 과태료를 낼 것으로 보이는 수사팀의 '쪼개기 회식'과 대해선 "어쨌든 주임 부장이 경질되지 않았나"며 "보고를 좀 더 받아보고 판단해야 할 것 같다"고 말했다.

김형민 기자 khm193@asiae.co.kr