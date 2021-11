중기부, '스마트 제조혁신 기술개발사업' 온라인 공청회 연다

[아시아경제 이준형 기자] 중소벤처기업부는 과학기술정보통신부와 함께 ‘스마트 제조혁신 기술개발사업’ 온라인 공청회를 이달 30일 오전 10시30분부터 1시간 동안 유튜브 생방송으로 개최한다고 25일 밝혔다.

이번 공청회는 스마트 제조혁신 기술개발사업 지원대상이 되는 세부품목과 기술을 사전에 안내하고 현장 의견을 반영하기 위해 중기부와 과기정통부가 합동으로 마련했다. 스마트 제조혁신 기술개발사업은 국내 스마트공장 기술 경쟁력을 강화하고 중소기업의 스마트 제조혁신을 고도화하기 위한 사업이다. 내년부터 2026년까지 국비 3288억원을 포함해 총 4341억원이 투입된다. 중기부는 코로나19 확산 방지 등을 위해 공청회를 온라인으로 개최한 후 해당 영상을 10일 동안 인터넷에 게시할 계획이다.

공청회에서는 과제 기획위원이 지원대상이 되는 세부 기술개발 품목과 과제기획서(제안요청서), 기술개발 핵심 포인트 등을 설명한다. 지원대상이 되는 기술개발 품목은 그동안 ▲전문가로 구성된 과제기획위원회를 통한 중점 지원분야 지정 ▲기술 수요조사 실시 ▲전문가 검증 등 3개 과정을 거쳐 선정됐다. 중기부는 이번 공청회에서 접수한 의견을 추가로 반영해 기술개발 품목을 최종 확정한다.

공청회에서 신청 대상, 신청 방법, 모집 일정 등도 공개된다. 공청회 참여를 희망하는 기업은 유튜브에서 '스마트제조혁신기술개발사업'을 검색해 참여할 수 있다.

