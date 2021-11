"韓 기업들, 미중 '전략경쟁' 대응 방안 찾아야"

이희옥 교수, 무역協 강연…"경쟁·협력 오가는 G2 고려한 전략 진출 필요"

[아시아경제 이혜영 기자] 미국과 중국의 패권 경쟁 영향으로 기업들의 경영 환경 악화가 우려되는 가운데 한국 기업이 이에 대응하기 위한 전략을 모색해야 한다는 지적이 나왔다.

이희옥 성균관대 정치외교학과 교수는 25일 한국무역협회가 개최한 KITA 최고경영자 온라인 조찬회에서 '미중 전략경쟁과 중국의 대전환, 우리 기업에 대한 함의'를 주제로 강연을 진행하고 이같이 밝혔다.

이 교수는 "지금 세계 질서는 민주주의 후퇴, 불평등 심화 등을 겪는 대혼란의 시기에 있다. 이 혼란은 상당히 구조적이기 때문에 코로나 펜데믹이 끝나더라도 오래 지속될 것"이라며 혼란이 장기화 할 것이라고 전망했다.

그는 "바이든 정부 출범 이후 미국은 새로운 글로벌 리더십을 확보하겠다고 했지만, 자국의 국익에 반하는 경우 스스로 만든 국제질서를 수정하기도 한다"며 "미국의 공세 속에 중국은 내수경제를 활성화시켜 제조와 미래산업을 결합하려는 한편, 대외적으로 국력의 한계를 절감하고 선제적으로 반응하지 않는 신중론을 보이고 있다"고 분석했다.

이어 "현재 미국과 중국의 대결 국면만 부각되고 있지만, 과거 냉전시대 때와 같은 완전한 디커플링 보다는 때로는 경쟁하고 때로는 협력하는 장기적 '전략경쟁' 형태를 띌 가능성이 크다"며 "내년에는 미국 중간선거와 중국 제20차 전당대회가 예정돼 있어 양국 관계의 새로운 돌파구를 찾기는 어려울 것으로 예상된다"고 진단했다.

국내 무역업계에 미칠 영향에 대해서는 "중국이 반독점 및 기업활동 규제 등을 펼치며 경영환경이 위축되고 있는데다, 만연한 사회격차 해소를 위한 정책을 시행하고 있다는 것을 충분히 고려하며 진출 전략을 세워야 한다"고 말했다. 그러면서 "농업, 제조기반 신기술, 우주항공 등 중국 정부가 중점적으로 추진하는 사업은 장기적으로 진출 전망이 밝은 반면 사교육·의료산업·엔터테인먼트 분야는 중국의 집중적 규제가 있는만큼 신중하게 접근해야 한다"고 조언했다.

