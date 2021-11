문체부·관광공사, '2020 근로자 휴가지원사업' 우수 참여기업 8곳 선정

[아시아경제 최동현 기자] 문화체육관광부와 한국관광공사는 2020년도 근로자 휴가지원사업에 참여한 기업 1만1000여곳 중 우수 참여기업 8곳을 선정했다고 25일 밝혔다.

올해 4년차를 맞은 근로자 휴가지원사업은 근로자(20만원), 기업(10만원), 정부(10만원)가 공동으로 적립한 비용을 근로자의 국내여행에 지원하는 사업이다. 2018년 2만명(2441개 기업), 2019년 8만명(7518개 기업), 2020년 9만6000여명(1만1931개 기업)에 이어 올해 약 8만4000여명(8500여개 기업·11월 기준) 소상공인을 비롯한 중소·중견기업 및 비영리민간단체, 사회복지시설?법인, 의료기관 등 근로자들이 참여하고 있다.

우수 참여기업은 휴가문화 개선에 대한 전문가 평가와 참여 근로자의 투표 등으로 선정됐다. 문체부 장관상은 에듀윌, 엘아이씨티, 한국관광공사 사장상은 에이치엔드림, 타이드스퀘어, 제이엠테크, 이뮨메드, 브라더스비 주식회사, 토마토어린이집이 수상했다.

문체부 장관상을 수상한 에듀윌은 전 직원 대상 주 4일 근무와 시차 출퇴근제, 집중 휴식시간제 등 회사 자체 휴가 장려 정책과 근로자 휴가지원사업 도입을 통해 일과 삶의 조화를 추구하는 선도적인 기업문화를 정착시켰다. 엘아이씨티는 올해 근로자 휴가지원사업에서 근로자 개인 분담금 전액을 기업에서 부담함으로써 근로자들의 참여율과 만족도를 높였다.

2020 근로자 휴가지원사업 우수 참여기업 시상식 및 워크숍은 이날 한국 프레스센터에서 수상기업 관계자 등 50여명이 참석한 가운데 오프라인으로 진행된다. 사업 참여기업 담당자 및 근로자들도 근로자 휴가지원사업 유튜브 채널 및 줌(ZOOM)을 통해 워크숍과 시상식에 참여할 수 있다.

한편 시상식과 함께 개최되는 참여근로자 및 기업담당자 대상 워크숍에서는 그 동안의 근로자 휴가지원사업 성과를 공유하고, ‘세상에 무해한 사람이 되고 싶어’의 저자 허유정 작가의 ESG 기업경영에 대한 특강도 진행한다.

박인식 관광공사 관광복지센터장은 “기업들은 근로자휴가지원사업 참여를 통해 직원들의 잔여 연차 대폭 감소, 복리에 대한 직원 만족도 증가, 근로의욕 향상, 눈치 보지 않고 휴가 가는 문화 조성 등 기업 내 긍정적 변화가 있었다”고 밝혔다.

최동현 기자 nell@asiae.co.kr