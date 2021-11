전북도민 만성질환 건강지표 ‘향상’

전북도, 건강서비스 제공 확충이 주효 평가

[전주=아시아경제 호남취재본부 김한호 기자] 전북도가 도민들의 건강과 생명을 지키기 위해 고혈압과 당뇨병 같은 만성질환에 대한 건강관리 서비스를 제공한 결과, 사망률이 감소하는 등 건강지표가 크게 향상된 것으로 나타났다.

건강관리 프로그램 등 서비스 제공에 대한 만족도가 95% 이상을 상회할 정도로 환자들과 가족들의 호응도가 매우 높은 것으로 조사됐다.

최근 통계청이 발표한 ‘사망 원인 통계’에 따르면 전라북도 당뇨병 사망률은 인구 10만명당 지난 2012년 15.2명에서 지난해 5.8명으로, 8년 연속 감소했다. 2020년 전국 순위 15위일 정도로, 도내 당뇨병 사망률이 낮다.

혈당수치 인지율 또한, 조사 시점인 지난 2018년 20.2%에서 2020년 28.9%로 계속 상승하고 있어 도민들의 건강 인지율도 높아지고 있는 것으로 확인됐다.

또한 전라북도 고혈압성 질환 사망률은 인구 10만명당 2016년 6.3명에서 2020년 4.0명으로 4년 연속 감소한 것으로 조사됐다. 한때 전국 대비 사망률이 4위로 높았으나, 2020년에는 현재 11위로 사망률이 감소했다.

암 사망자도 인구 10만명당 2018년 94.3명(전국 7위)으로 전국 평균(92.1명) 대비 사망률이 높은 편이었으나, 2020년 사망률은 85.5명(전국 13위)으로 전국 평균 87.9명보다도 낮은 수준이다.

만성질환은 3개월 이상 만성적으로 특정한 질환이 계속되는 병적인 상태를 의미하는 것으로, 세계보건기구(WHO)에서는 만성질환 중에서도 특히 전세계적으로 질병 부담이 높은 심혈관질환, 당뇨병, 만성호흡기 질환, 암 등을 주요 만성질환으로 지정.관리하고 있다.

이처럼 도내 만성질환과 관련한 지표가 크게 개선된 것은 전북도가 민선7기 들어 건강관리서비스에 대한 행정력을 집중해 도민들의 건강권을 더욱 확보하기 위해 만성질환자를 대상으로 다양한 사업을 추진하고 있기 때문으로 분석된다.

전북도는 현재 도내 14개 시·군 보건소에서는 고혈압·당뇨병 환자 등록관리사업을 통해 주기적으로 만성질환자들과 소통하면서 건강 위험요인을 지속적으로 관리하고 있다.

도내 고혈압·당뇨병 환자 등록관리 사업에는 모두 17만1646명이 등록돼 만성질환 상담, 교육, 운동 등 체계적인 관리받고 있다.

전북도는 이밖에 절주·신체활동·비만·영양 프로그램 등을 통합한 건강생활실천사업, 건강취약계층 방문건강관리사업, 재가 암환자 관리사업, 만성질환 전문인력 교육사업 등을 통한 만성질환 조사감시체계를 구축해 만성질환을 예방하는데 총력을 기울이고 있다.

