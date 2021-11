尹 "민주당이 미래 희망 절단…'국민중심' 국가 만들 것"

'일자리 창출 국가' 강조하기도

[아시아경제 금보령 기자] 윤석열 국민의힘 대선후보가 더불어민주당을 비판하며 본인이 '국민 중심 국가', '일자리 창출 국가'를 만들어내겠다고 강조했다.

윤 후보는 24일 서울 종로구 포시즌스호텔에서 열린 '2021 중앙포럼'에서 "민주당 정권은 미래로 가는 희망을 절단했다"며 "경제가 추락하고, 상식과 양심이 사라진 광야에는 국민을 현혹하는 포퓰리즘 독버섯만 곳곳에 피어나고 있다"고 밝혔다.

이어 윤 후보는 "이제까지 우리나라는 '대한민국'이라는 국가 중심 나라였다"며 "이제부터 우리나라는 국민 개인의 자유와 창의가 가장 중요한 '국민'이 중심이 되는 새로운 나라가 될 것"이라고 얘기했다.

이를 위해 그는 일자리가 끊임없이 창출되는 '일자리 나라'를 만들겠다고 공약했다. 윤 후보는 "일자리는 정부 존재 이유의 시작이자 종착점이다. 일자리를 국정 운영의 중심에 놓겠다"며 "일자리가 없을 때 생계를 보장함과 아울러 기술훈련의 기회를 제공하고, 열심히 일하는 사람이 빈곤에 빠지지 않도록 지원해주는 것이 일자리 복지"라고 설명했다.

글로벌 가치에 기여하는 '세계 시민 국가'도 윤 후보는 중요하게 생각했다. 그는 "우리는 2차 대전 이후에 독립한 수많은 국가 중에서 선진국의 대열에 합류한 유일한 국가"라며 "우리가 온 길을 걷고 싶어하는 많은 국가에게, 우리 성장의 핵심 요인이었던 교육, 산업전환, 글로벌 무역 활용의 경험을 공유하겠다"고 말했다.

이와 함께 '공정과 신뢰'를 중요시했다. 윤 후보는 "개발도상국에서 태어나 선진국으로 자란 기성 세대는 바람직하지는 않았지만 참을 수 있었던, 그리고 때로 참아야만 했던 불공정이, 선진국에서 태어나 선진국 국민으로 자란 지금 세대에게는 참을 수 없는, 그리고 용서할 수 없는 불공정이 됐다"며 "누구나 잘못한 만큼 그에 상응하는 책임을 지는, 우리 국민 누구에게나 공정하게 적용되는 법치의 원칙을 확고하게 실행하겠다"고 얘기했다.

그러면서 그는 "변화를 두려워하는 국가는 변화에 적응할 수조차 없다. 단순히 변화에 적응하려는 국가는 변화를 이겨낼 수 없다"며 "변화를 이끌고, 선도하는 국가가 되어야 한다"고 했다.

금보령 기자 gold@asiae.co.kr