네이버, 개인화 쇼핑 큐레이션 'FOR YOU' 선봬…'나만의 쇼핑 공간' 강화

[아시아경제 강나훔 기자] 네이버는 네이버쇼핑에 이용자 개인의 관심사와 취향을 모은 인공지능(AI) 쇼핑 큐레이션 공간 ‘FOR YOU(포유)’ 탭을 신설했다고 24일 밝혔다.

포유 서비스는 AI 기반 상품 추천 기술인 ‘에이아이템즈(AiTEMS)’ 기반으로 초대규모 AI ‘하이퍼클로바’까지 더해 더욱 정교화된 상품 추천이 가능하다. 이용자의 쇼핑 이력뿐 아니라 개인의 선호도나 취향까지 분석해 이용자가 실제로 관심을 가질 만한 쇼핑 테마와 정보를 뽑아 체계적으로 추천하는 개인화 큐레이션 서비스를 선보인다.

이용자들은 ‘포유’의 쇼핑피드를 통해 네이버쇼핑에 담겨 있는 10억여개의 상품 데이터베이스(DB) 중 자신의 관심사와 취향에 딱 맞는 쇼핑테마와 아이템을 실시간으로 추천받을 수 있고, 소상공인(SME)들은 자신의 상품이 더 많이 노출될 기회를 갖게 될 것으로 기대된다.

지난달 기준 네이버쇼핑 이용자의 45%가 에이아이템즈가 추천한 상품을 클릭해 쇼핑탐색에 활용하고 있으며, 이용자 맞춤형 상품 추천을 통한 매출은 전년 동기 대비 2배 이상 증가하는 등 실제로 SME와 이용자 간 매칭 효과가 높아지고 있는 것으로 나타났다고 네이버 측은 설명했다.

포유에서는 ‘쇼핑피드 생성 자동화’ 기술을 더해 매일 50만개의 쇼핑피드를 업데이트, 다양한 쇼핑탐색을 돕고 이용자의 검색의도나 관심사를 실시간 반영하는 개인화 추천엔진도 적용한 것이 특징이다.

기존 에이아이템즈가 제공하는 구매나 찜, 장바구니 담기 같은 이용자 쇼핑 이력에 기반한 추천 외에도 이용자가 방금 찾은 스토어나 상품 검색어를 통해 취향을 분석한 뒤 실시간 블록이나 지금 보고 있는 상품 영역을 통해 찾고 있는 상품과 연관된 상품 및 태그를 추천한다. 아울러 이용자가 자주 본 상품들을 분석해 새로운 ‘쇼핑테마’를 추천하는 등 큐레이션 범위도 넓어진다.

이밖에 리뷰 기반 추천, DISCOVER TREND 등 다양한 상품의 메타정보와 네이버쇼핑 데이터를 분석해 이용자가 그간 알지 못했던 새로운 쇼핑 트렌드를 발견할 수 있도록 개인화 추천 영역을 고도화했다.

서민경 네이버 추천플랫폼기획 리더는 "네이버쇼핑에 입점한 수많은 SME 상품도 개인화 추천 기술 고도화를 통해 순환되며 취향에 맞는 이용자와 연결되는 기회가 많아질 것으로 기대된다"고 말했다.

