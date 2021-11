코스피, 3000 회복 출발…연말 랠리 시작됐나

"한동안 억눌렸던 IT 비중확대"

[아시아경제 지연진 기자] 24일 코스피 지수가 3000선을 웃돌며 거래를 시작했다. 미국 증시에서 기술주 중심으로 하락한 점이 부담으로 작용할 것으로 보였지만, 개인과 외국인의 동반 매수세로 장 초반 강세를 보이고 있다. 연말 쇼핑 시즌 기대감이 매수세를 부채질한 것으로 풀이된다.

코스피는 이날 전일대비 9.01포인트(0.30%) 오른 3006.34으로 거래를 시작해 상승폭을 소폭 확대하고 있다. 이날 오전 9시10분 기준 외국인이 915억원 상당을 순매수 중이고, 개인도 481억원을 사들였다. 반면 기관은 1382억원 어치 순매도 하고 있다.

시가총액 상위종목에선 네이버( NAVER NAVER 035420 | 코스피 증권정보 현재가 398,500 전일대비 1,500 등락률 -0.38% 거래량 91,546 전일가 400,000 2021.11.24 09:31 장중(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피하루 만에 코스피 3000선 하회…부각되는 유동성 축소 우려 close , -0.12%)와 삼성SDI 삼성SDI 006400 | 코스피 증권정보 현재가 732,000 전일대비 5,000 등락률 -0.68% 거래량 33,375 전일가 737,000 2021.11.24 09:31 장중(20분지연) 관련기사 삼성SDI, KAIST·한양대와도 인재양성과정 협약…차세대 인력 확보 '총력'매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피 close (-0.41%)를 제외한 나머지 종목이 상승세를 보이고 있다. 특히 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 75,400 전일대비 100 등락률 +0.13% 거래량 4,365,540 전일가 75,300 2021.11.24 09:31 장중(20분지연) 관련기사 삼성전자, 美 제2 파운드리 공장 지역 '테일러시'로 확정(상보)[클릭 e종목] “삼성전자, 내년 서버수요 개선…비중확대 적기”매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감 close (+1.06%)와 SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 119,000 전일대비 0 등락률 0.00% 거래량 1,320,683 전일가 119,000 2021.11.24 09:31 장중(20분지연) 관련기사 매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피"테슬라 손잡는다" 2차전지 ‘잭팟’ 터진 극비리 재료株 close (1.68%)이 오름폭이 가파르다.

코스닥도 전일대비 1.51포인트(0.15%) 상승한 1015.23으로 출발했다. 같은 시간 코스닥은 0.66% 오른 1020.38을 나타내고 있다. 기관이 80억원 상당을, 개인은 13억원을 순매수 중이고 외국인은 105억 가량 순매도하고 있다.

위메이드 위메이드 112040 | 코스닥 증권정보 현재가 201,500 전일대비 2,800 등락률 +1.41% 거래량 747,325 전일가 198,700 2021.11.24 09:31 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피 close 가 3% 가까이 뛰는 등 코스닥 시총 상위 종목 대부분이 강세를 보이고 있다. 다만 에코프로비엠 에코프로비엠 247540 | 코스닥 증권정보 현재가 536,600 전일대비 1,600 등락률 +0.30% 거래량 23,726 전일가 535,000 2021.11.24 09:31 장중(20분지연) 관련기사 [e공시 눈에 띄네] 코스닥-23일매파가 돼 가는 美 Fed…코스피 3000선 하회 마감기관 매도세에…3000선 하회하는 코스피 close (0.06%)은 약보합세를 기록 중이다.

한지영 키움증권 연구원은 "연말 랠리가 발생하는 배경은 매년 마다 저마다 다른 증시 주변 환경에서 기인한 측면이 있지만, 미국의 소비시즌 기대감이 공통분모로 작용한 영향이 크다"며 "이번 (미국의) 소비 시즌은 미국 증시뿐만 아니라 한국 증시에도 우호적인 분위기를 조성할 것으로 판단한다"고 전했다. 이어 "한동안 주가가 눌려 있다가 최근 들어 모멘텀이 형성되고 있는 IT업종을 중심으로 한 대형주들의 비중 확대전략이 적절하다"고 덧붙였다.

