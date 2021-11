"마스크 써달라" 요구에 알바 폭행한 男… "강력 처벌 해달라" 靑 청원

[아시아경제 나예은 기자] 편의점 아르바이트생이 손님에게 마스크 착용을 요구했다는 이유로 폭행을 당한 가운데, 가해자를 강력하게 처벌해 달라는 청원이 올라왔다.

지난 22일 청와대 국민청원 게시판에는 '마스크 써달라 요청했다가 편의점 알바생 뺨 때린 가해자 강력처벌을 원합니다'라는 제목의 글이 게재됐다.

청원인 A씨는 "영상을 보면 여성 직원이 계산대에서 남성으로 추정되는 손님이 고른 물건을 봉투에 담으면서 무언가를 이야기한다"면서 "직원의 뒤쪽 위에 설치된 폐쇄회로(CC)TV 카메라에 찍힌 영상 속에서 직원은 손짓으로 자신의 마스크를 가리키기도 한다"고 말문을 열었다.

이어 "영상을 보면 두 사람의 대화가 오가는 듯 하더니 손님이 갑자기 팔을 크게 휘둘러 계산대 너머 직원의 뺨을 때렸다"면서 "순식간에 뺨을 맞은 직원은 충격에 옆으로 쓰러져 주저앉았다"고 설명했다.

A씨는 "뺨을 때린 손님은 물건이 담긴 봉투를 서둘러 챙겨 나가버렸다"며 "뺨 때린 사람 수사 후 강력 처벌을 원한다"고 말했다.

해당 사건은 지난 21일 한 누리꾼이 "진짜 화나서 못 참겠다. 지인이 알바하면서 마스크 안 쓰고 온 손님한테 마스크 써달라고 했다가 뺨 맞았다"며 당시 편의점 내부 폐쇄회로(CC)TV 영상을 트위터에 공개하며 알려졌다.

영상에서 편의점 직원은 계산대에 물건을 가져온 손님에게 손으로 마스크를 가리키며 착용을 요구하는 듯한 모습이 담겼다.

그러나 손님은 직원의 얘기를 듣기만 하다 봉투에 물건을 담은 후 직원의 왼쪽 뺨을 후려쳤다. 직원은 뺨을 맞은 충격으로 크게 휘청이며 바닥에 쓰러졌고 손님은 봉투와 카드를 챙겨 편의점을 떠났다.

공개된 영상은 트위터에서만 수십만 회의 조회 수를 기록하며 큰 관심을 모았다. 해당 영상을 접한 누리꾼들은 "요즘 아르바이트생들 고충이다", "크게 공론화하고 가해자 처벌받아야 한다", "못할 말을 한 것도 아니고 (아르바이트생도) 남의 집 귀한 자식인데", "신고해서 바로 처벌할 일", "꼭 고소해라. 정말 악질이다" 등의 반응을 보이며 분노했다.

나예은 기자 nye8707@asiae.co.kr