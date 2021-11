창원대, 행정안전부 '2021 기록관리 기관평가'서 최우수 등급 선정

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 창원대학교는 행정안전부 국가기록원에서 시행한 2021년 기록관리 기관평가에서 '가'등급을 받아 기록관리 최우수기관으로 선정됐다고 23일 밝혔다.

기록관리 기관평가는 기록관리 제도 정착과 우수사례 공유 등 기록관리 업무 발전과 확산을 위해 매년 국가기록원에서 공공기관을 대상으로 하고 있다.

중앙행정기관, 특별지방행정기관, 국·공립대학 등 전국 238개 기관을 대상으로 2020년 기록관리 기관 실적을 평가했다.

기록관리 업무기반, 업무추진, 기록관리 서비스 및 업무개선 등 3개 분야를 정량·정성 평가해 가 등급에서 마 등급까지 5등급 절대평가로 진행됐다.

창원대 대학기록관은 기록관리 기관평가 전체 지표 영역에서 국·공립대학 평균 71.3점보다 높은 점수를 획득해 기록관리 수준이 우수한 것으로 평가받았다.

이호영 총장은 "이번 기록관리 기관평가 결과는 모든 직원이 우리 대학의 기록물을 잘 관리한 결과다"라며 "내실 있는 기록관리를 통해 '기록 선도대학'이 될 수 있도록 많은 관심과 지원을 하겠다"고 말했다.

