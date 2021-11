구인모 거창군수, 탄소배출 줄이기 챌린지 동참

생활 속 에너지 절약 실천



[아시아경제 영남취재본부 최순경 기자] 구인모 거창군수는 22일 생활 속 에너지 절약을 실천하는 '냉온수기 오프(OFF) 환경 온(ON)' 챌린지에 동참했다.

‘냉온수기 오프(OFF) 환경 온(ON)’ 챌린지는 에너지 효율이 높은 제품을 우선 구매하고 퇴근 후 야간에 낭비되는 냉온수기 대기전력을 차단하는 등 생활 속 에너지 절약을 실천해 탄소배출을 줄이기 위한 도전으로 지난 9월 7일 양승조 충남도지사로부터 시작됐다.

구 군수는 “대기전력 차단과 전자 타이머 콘센트 사용, 에너지 효율 1등급 제품을 우선 구매하는 등의 일상생활 속 에너지 절약 실천이 탄소 중립에 앞장서는 길이다”며 “군민 모두가 관심을 가지고 노력해줄 것을 당부드린다”고 전했다.

한편 구인모 군수는 에너지 절약 챌린지를 이어갈 주자로 황인홍 무주군수, 서춘수 함양군수, 문준희 합천군수를 지명했다.

