김산 무안군수, 생활 속 에너지 절약 릴레이 챌린지 동참

에너지효율 1등급 제품 우선구매, 전자타이머 콘센트 활용 대기전력 절감

김산 군수가 ‘냉온수기 OFF 환경 챌린지’에 동참했다. ⓒ 아시아경제

[무안=아시아경제 호남취재본부 오환주 기자] 김산 무안군수가 지난 19일 생활 속 에너지 절약 실천 ‘냉온수기 OFF 환경 챌린지’에 동참했다.

22일 군에 따르면 ‘생활 속 에너지 절약 실천 챌린지’는 범국민 생활 속 에너지 절약 실천 활성화를 목표로 전자타이머 콘센트를 활용해 대기 전력을 최소화하고 에너지 효율 1등급 제품을 우선 구매하는 등 소비전력과 탄소배출을 줄이기 위한 도전이며, 지난 9월 7일 양승조 충남도지사를 시작으로 현재까지 이어지고 있다.

김형수 구리시 의회 의장의 지명을 받은 김산 무안군수는 ‘함께 실천하는 탄소중립, 냉온수기 OFF 환경 ON’이라는 피켓을 들고 찍은 사진을 군 SNS에 게시해 대기전력 차단과 에너지 절약을 적극적으로 홍보했다.

김산 군수는 “탄소 중립 실천을 위해 전국적으로 노력 중인 상황에서 챌린지에 동참하게 돼 기쁘다”며 “전 세계적으로 기후 위기에 대응하기 위한 탄소중립의 중요도가 높아지고 있는 만큼 무안군도 온실가스 감축을 위해 노력하겠다”고 밝혔다.

한편 김산 군수는 이번 챌린지 후발 주자로 오태완 의령군수, 이병환 성주군수, 김대현 무안군의회 의장을 지목했다.

