"염불소리 시끄럽다" 항의하는 이웃, 둔기로 때려 살해한 ‘승려’ 체포

[아시아경제 영남취재본부 이상현 기자] 경남 합천군 한 주택가에 있는 불교 정사에서 나는 염불 소리가 시끄럽다며 항의하는 주민을 둔기로 때려 살해한 승려가 경찰에 체포됐다.

22일 경찰에 따르면 지난 21일 합천경찰서가 승려 A(60대) 씨를 살인 혐의로 검거했다.

A 씨는 21일 오후 4시 10분께 합천군 한 정사에서 "염불 소리가 시끄럽다"며 항의하러 온 이웃 주민 B(50대) 씨를 둔기로 여러 차례 때려 숨지게 한 혐의를 받고 있다.

경찰 조사 결과 A 씨와 B 씨의 집은 10여m 떨어져 있는데, 이로 인해 과거에도 염불 소리를 두고 B 씨가 A 씨를 경찰에 신고하는 등 갈등이 있었다. 사찰에서는 평소에 녹음된 염불을 틀었던 것으로 알려졌다.

A 씨는 사건 당시 항의하러 온 B 씨에게 돌멩이를 던져 맞췄고, 이에 B 씨가 경찰에 신고하자 이를 보고 격분해 야구방망이로 때려 결국 숨지게 했다.

A 씨는 승적에는 등록이 안 됐지만, 평소 머리를 깎고 승복을 입는 등 승려 차림을 하고 다녔으며, 폭력 등 동종 전과가 없는 것으로 파악됐다.

경찰 관계자는 "A 씨를 상대로 정확한 사건 경위를 조사 중"이라며 "조사가 끝나는 대로 구속영장을 신청할 예정"이라고 말했다.

영남취재본부 이상현 기자 lsh2055@asiae.co.kr