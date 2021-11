블루스퀘어 개관 10주년…최다 관객 공연은 '지킬 앤 하이드'

인터파크씨어터가 운영하는 극장인 블루스퀘어가 11월로 개관 10주년을 맞았다. 10년의 시간 동안 하루도 쉬는 날 없이 100%의 가동률을 보인 뮤지컬 전용홀 신한카드홀을 비롯해 콘서트부터 쇼케이스, 지식 강연 등 여러 형태의 공연과 행사가 가능한 마스터카드홀, 카오스홀 등을 갖추고 문화 명소로 자리 잡은 블루스퀘어가 관객들과 함께 쌓아올린 기록들을 짚어봤다.

관객 1000만명 이상 다녀간 극장, 한강진역 일대 상권 활성화에도 기여

뮤지컬 전용 홀로는 국내 최대 규모인 신한카드홀과 콘서트에 최적화된 다목적 공연장인 마스터카드홀의 누적 관객은 개관이래 600만여 명에 달한다. 여기에 카오스홀과 아트마켓/전시 등을 진행할 수 있는 NEMO, 직영으로 운영하는 F&B 시설의 방문객까지 더하면 블루스퀘어를 찾은 인원은 1000만명 가량 될 것으로 추정된다. 연간으로는 약 백만명의 신규 유동인구를 창출해냄으로써 썰렁했던 한강진역 일대에 활기를 불어넣고 이태원 관광문화특구와 가교 역할을 해 골목상권 활성화에도 기여했다고 평가받고 있다. 십 년 전 대비 블루스퀘어 및 주변 건물의 공시지가도 약 9배 상승한 점이 이를 방증하고 있다.

블루스퀘어에서 진행된 공연과 행사 건수는 1031건, 누적 공연 횟수는 7743회에 달한다. 뮤지컬전용 극장인 신한카드홀은 2011년 개관작 ‘조로’를 시작으로 최근에 막을 내린 ‘엑스칼리버’까지 모두 41편의 대극장 뮤지컬을 무대에 올렸다. 신한카드홀을 거쳐간 작품들의 면면을 살펴보면 2012년 ‘엘리자벳’부터 ‘위키드’(2012), ‘레미제라블’(2013), ‘마타하리’(2016) 등 지금은 흥행 보증작으로 자리 잡은 대작들의 초연이 성공적으로 안착하는데 기여했다. 그 배경에는 뮤지컬 ‘조로’의 짚와이어 장치, ‘엘리자벳’이나 ‘드라큘라’의 턴테이블 방식의 회전 무대, ‘마타하리’의 비행기 이륙 장면 등 실감 나는 연출을 위해서라면 건물의 구조를 변경해서라도 최적의 공간을 만들어 냈고 다른 극장에서는 실행할 수 없어서 포기했던 장면을 구현하며 퀄리티를 높일 수 있었기에 명실상부 뮤지컬 제작사들이 가장 선호하는 극장으로 자리매김했다. 이런 노력 덕분에 항상 2년 치의 대관 일정이 미리 잡혀있을 만큼 가장 빠르게 정기대관 일정을 잡는 공연장이라는 명성을 얻었다.

10년간 공연된 뮤지컬 작품 중 가장 높은 객석 점유율을 보인 작품은 2012년에 선보인 ‘오페라의 유령 25주년 기념 내한공연’으로 129회차의 공연이 99% 점유율의 기록을 세웠다. 한편, 누적 관객이 가장 많았던 뮤지컬은 ‘지킬앤하이드’(2014)로 24만2000여명이 관람했고, ‘위키드 오리지널 내한공연’(2012) 23만5000여명, ‘레미제라블’(2013) 20만3000여명, ‘오페라의 유령 25주년 기념 내한공연’(2012) 20만2000여명, ’맘마미아 오리지널 내한 뮤지컬’(2013) 18만2000여명의 순으로 나타났다.

국내외 관객 그리고 배우들이 만들어낸 기록

이렇듯 지난 10년간 공식 휴관일 외에는 쉼 없이 돌아갔던 블루스퀘어 극장을 찾은 관객들 중 특히 가장 빈번하게 블루스퀘어에서 공연을 관람했던 출석왕을 확인해 봤다. 그 결과 각각 229번씩 블루스퀘어를 찾은 57세의 여성과 50세의 남성이 출석왕으로 집계됐다. 이들 외에도 지난 10년간 100번 이상 블루스퀘어에서 공연을 관람한 출석왕들은 모두 10명으로 연령대는 20대부터 50대까지 다양했으며 성비로는 여성이 8명, 남성 2명의 비중을 보였다.

연령대는 다양하지만 100회 이상 출석왕 관객들의 공통점은 같은 공연을 여러 번씩 보는 회전문 관객인 점과 1매씩의 예매 건수가 많았다는 공통점이 있었다.

블루스퀘어에서는 특히 ‘오페라의 유령’, ‘노트르담 드 파리’, ‘로미오와 줄리엣’, ‘저지 보이스’ 등 오리지널 팀의 내한 공연도 자주 열려, 외국인 관객의 발길도 꾸준히 이어졌다. 특히 배우들의 뛰어난 실력과 드라마적인 완성도도 높은 K-뮤지컬의 인기에 힘입어 한국어로 공연되는 창작 뮤지컬에도 다양한 외국인들이 관람했는데 이들 외국인 마니아 관객도 살펴봤다.

블루스퀘어에서 열리는 공연 중 외국인 관객이 예매한 티켓은 총 5만6000여 매로 일본 관객의 비중이 53.5%로 가장 높았고, 영어권 관객이 41.6%, 중국어권 관객이 4.9%의 비중을 보였다. 이 중 가장 많은 티켓을 구매한 외국인 출석왕은 모두 134장의 티켓을 예매한 일본 여성 관객인 것으로 나타났다. 블루스퀘어의 공연을 대상으로 두 번째로 많은 티켓을 구매한 외국인 또한 108장을, 3위는 101장을 예매한 것으로 나타났다. 외국인 관객 예매 수량 상위 10위까지는 모두 일본 여성 관객이라는 공통점이 있고, 30대가 1명, 40대 2명, 50대 4명, 60대 3명으로 50대 이상의 마니아 관객층의 활동이 두드러졌다.

영문, 일문, 중문 각 예매 채널별로 가장 많이 판매된 공연의 취향도 달랐다. 영문 사이트를 통해 예매한 관객은 ‘위키드’, ‘엘리자벳’, ‘캐치 미 이프 유 캔’ 순으로 인기가 높았고 이외에도 ‘오페라의 유령 - 25주년 기념 내한공연’, ‘맘마미아 내한 공연’ 같은 내한 공연에 대한 선호도가 높았다. 일본 관객들은 ‘엘리자벳’, ‘팬텀’, ‘지킬앤하이드’의 순으로 인기가 높았고, 중국 관객들은 ‘엘리자벳’, ‘그날들’, ‘인 더 하이츠’를 좋아했다. 국내 창작 뮤지컬 중에서는 일본 관객은 ‘프랑켄슈타인’과 ‘마타하리’를, 중국 관객은 ‘그날들’, ‘마타하리’, ‘웃는 남자’에 대한 선호도가 높았던 것으로 나타나 K뮤지컬의 해외 진출 시 문화권별 전략에 관한 참고할 만한 시사점을 남겼다.

좋은 공연을 완성하는 중추적인 역할을 맡고 있는 배우들에게 있어 극장은 직장인들의 업무 공간만큼이나 집 다음으로 친숙한 공간일 것이다. 이에 따라 지난 십 년 동안 블루스퀘어로 가장 많이 출근했던 배우들을 집계해 봤다.

그 결과 블루스퀘어를 내 집처럼 자주 드나든 배우 1위는 359회를 출연한 옥주현이 차지했다. 뒤이어 2위는 정성화(352회), 3위 민영기(269회), 4위 이지혜(246회), 5위 신영숙(231회), 6위 조정은(205회), 7위 박은태(203회), 8위 전동석(200회), 9위 조휘(185회), 10위 서지영(180회) 순으로 나타났다. 배우별 출연 횟수는 인터파크티켓에서 제공하는 캐스팅 검색 서비스인 캐스팅 캘린더에 등록된 DB를 기반으로 했고 그에 따라 원 캐스트, 캐스팅 캘린더를 등록하지 않은 공연과 배역은 제외되는 오차가 있을 수 있다는 점을 밝힌다.

