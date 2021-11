김부겸 국무총리가 22일 오전 경기 고양시 현대 모터스튜디오 고양에서 열린 청년희망ON 간담회에서 정의선 현대자동차그룹 회장 등 참석자들과 기념촬영을 하고 있다./김현민 기자 kimhyun81@

