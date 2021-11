유진섭 정읍시장, 대설·한파 등 겨울철 재해 예방에 ‘총력’

[정읍=아시아경제 호남취재본부 김재길 기자] 유진섭 전북 정읍시장이 22일 영상회의로 진행된 간부회의에서 철저한 설해 대책 마련 등 겨울철 각종 재해 예방 대책을 수립해 시민들이 불편을 겪지 않도록 만반을 기울여 줄 것을 주문했다.

유 시장은 “최근 기후 변화로 대설과 한파 등에 따른 겨울 재해가 자주 발생하고 있다”며 “축사와 비닐하우스 등 농업시설물 피해 예방과 각종 건설공사 안전사고 예방 대책 마련 등 사전 대비 대책을 철저히 준비해달라”고 말했다.

이어 “정부의‘위드 코로나’ 정책 전환으로 대면 활동이 많아지면서 확진자 발생이 심상치 않은 상황이라면서 각종 행사 진행 시 방역 수칙 준수 여부 등을 철저히 점검하고 빈틈없는 방역 활동에 집중해 줄 것을 당부했다”고 덧붙였다.

그러면서 “올해 얼마 남지 않은 지금 시점은 시정을 마무리할 시기이다”며 “각종 사업의 마무리와 계획의 이행 여부를 끝까지 잘 파악해서 알찬 결실을 거둘 수 있도록 최선을 다해 줄 것을 당부드린다”고 강조했다.

유 시장은 “내년과 오는 2024년 신규 국가예산 사업 발굴과 관련, 정읍의 백년 먹거리를 책임지고 지역경제 활성화에 도움이 될 수 있는 사업 발굴에 전 직원이 적극적으로 나서야 한다”고 전했다.

특히 사회 변화와 국가정책 트렌드에 발맞춘 사업 발굴로 정읍의 미래 먹거리 사업을 발굴할 수 있도록 하라고 강조했다.

