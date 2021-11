[아시아경제 황준호 기자] 의료 인공지능(AI) 플랫폼기업 딥노이드 딥노이드 315640 | 코스닥 증권정보 현재가 56,200 전일대비 9,850 등락률 +21.25% 거래량 2,451,465 전일가 46,350 2021.11.22 11:45 장중(20분지연) 관련기사 [특징주]딥노이드, 상장 첫날 약세…공모가는 웃돌아 close 가 주주가치 제고와 유동성 확보를 위해 주식 1주당 신주 1주를 배정하는 100% 무상증자를 실시한다고 22일 공시했다.

이번 무상증자를 통해 새로 발행되는 주식수는 보통주 463만8873주, 우선주 4만3324주다. 증자 후 발행주식수는 보통주 927만7746주, 우선주 8만6648주다. 신주 배정기준일은 다음달 7일이고 상장 예정일은 같은 달 22일이다.

