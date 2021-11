신용 높은 사람만 골랐다 … 렌트사업 미끼 116억대 수입차 가로챈 57명 검거

[아시아경제 영남취재본부 김용우 기자] 신용등급이 높은 사람들이 대출 범죄에 이용당하는 100억대 수입차 대출사기 행각이 적발됐다.

부산경찰청은 명의만 빌려주면 고급수입차를 대출로 구매한 후 렌트사업 통해 수익금과 할부금을 보장하겠다고 속여 81명을 모집한 3개 조직과 불법 렌트사범 57명이 무더기로 검거해 5명을 구속했다고 22일 밝혔다.

일당은 116억원 상당의 수입차 132대를 가로챘고, 대포차를 유통하면서 이익을 챙긴 것으로 드러났다.

부산경찰청 강력범죄수사대에 따르면 3개 범죄 조직과 일당은 2년 6개월여 동안 신용등급이 높은 사람을 상대로 “명의만 빌려주면 대출로 고급 수입차를 구매해 렌트사업을 통해 매달 수익금과 할부금을 보장해주고 2년 후 차량을 처분해 대출원금도 다 정리해주겠다”고 속였다.

일당은 모두 81명을 속였고, 116억 상당의 고급 수입차 132대를 가로챘다.

경찰은 3개 조직 16명과 불법렌트 사범 등 41명을 검거했고 이 가운데 조직 총책급 5명을 구속했다.

이들은 투자자 모집책, 차량공급책, 대출작업책, 차량처분책, 총책 등 역할을 분담해 사고차나 주행거리가 많은 값싼 수입차를 정상 차량으로 포장해 실제 가격보다 2000~4000만원 부풀려 대출받아 그 차액을 챙기는 이른바 ‘앞방’ 사기도 일삼았다.

투자자 자금으로 돌려막기를 했고, 이를 숨기기 위해 초기 투자자들에겐 6~10개월간 수익금과 할부금을 정상적으로 입금해주고 이를 미끼로 더 많은 투자자를 끌어들였다.

경찰은 조직폭력배가 가담한 기업형 불법렌트 업체를 수사하는 과정에서 이들 조직의 범행을 포착한 것으로 알려졌다.

경찰은 전국에 대포차로 처분된 피해차량을 추적해 18대를 압수했다.

수사과정에서 한 40대 모집책은 수사망을 빠져나가려고 자신도 속았다며 피해자들을 꾀어 주범을 공동 고소한 사실을 확인하고 구속했다.

경찰 관계자는 “허가 없는 자가용 유상대여 행위는 불법행위로 손쉽게 돈을 벌기 위해 명의를 제공했다가 대출원금을 떠안게 되고, 무허가 렌트 방조범으로 처벌될 수 있으니 유사 사례에 현혹되지 않기를 바란다”고 말했다.

영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr