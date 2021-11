NH투자증권, KRX금시장에서 골드바를 잡아라

[아시아경제 이선애 기자] NH투자증권이 KRX금시장의 활발한 거래를 위해 한국거래소와 금현물 개설 및 거래 이벤트를 실시한다고 22일 밝혔다. 해당 이벤트는 금현물 계좌를 개설하거나 금현물 시장을 거래하는 고객을 대상으로 골드바와 태블릿PC등을 증정하는 내용이다.

NH투자증권 포함6개 증권사가 KRX한국거래소와 합동으로 진행하며, 개설 이벤트와 거래 이벤트로 구성됐다. 개설이벤트의 경우 이벤트 기간 내 NH투자증권에서 금현물 계좌를 개설하는 고객이, 거래이벤트의 경우 금현물 계좌에서 이벤트 기간 내 금현물을 거래한 고객이면 참여할 수 있다. 이벤트는 이날부터 오는 12월3일까지 진행된다.

이벤트 참여 방법은 NH투자증권 영업점 혹은 QV, 나무 모바일 애플리케이션(MTS) 에서 금현물 계좌를 개설하고 진행 중인 이벤트페이지에서 신청 시 대상으로 등록되며 거래 이벤트 참여를 희망할 경우 일정 거래요건 충족 시 대상이 된다.

골드 바100g, 50g 증정 추첨은 12월14일 오전 10시 KRX한국거래소 유튜브에서 실시간으로 추첨을 진행한다. 골드바 37.5g, 10g 및 태블릿PC, 스타벅스 기프티콘 등은 NH투자증권에서 12월22일 별도 추첨해 발표한다. 당첨 내용은 홈페이지에 게시된다.

이번 행사는 최근 개인투자자들의 금 투자에 대한 관심이 커지면서 개인투자자들의 참여를 확대하고 KRX금시장을 활성화하기 위한 취지로 마련됐다. NH투자증권 Digital영업본부장 김두헌 상무는 “KRX한국거래소 주관 증권사 금현물 공동마케팅 진행을 통해, 다양한 금융상품에 대한 고객인지를 확대하겠다”며 “지속적으로 고객에게 차별화된 새로운 가치를 제공하기 위해 최선을 다할 것”이라고 밝혔다.

