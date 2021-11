'청호 뉴히어로 공기청정기' 누적 판매 2만대 돌파

청호나이스 공기청정기 판매 1위 제품

[아시아경제 김철현 기자] 청호나이스는 지난해 10월에 선보인 '청호 뉴히어로 공기청정기'가 누적 판매 2만대를 돌파했다고 22일 밝혔다.

'청호 뉴히어로 공기청정기'는 바닥공기부터 관리해야 실내 공기질이 개선된다는 콘셉트로 개발된 제품이며 바닥으로부터 약 10㎝ 띄워 하부흡입이 가능한 구조로 설계됐다. 또한 360° 전 방향에서 흡입이 가능한 원통형 구조로 흡입한 공기는 필터를 거쳐 청정한 공기를 세 방향으로 내보낸다.

이 제품은 실제 집 안에서 가장 많은 시간을 보내는 바닥 공기의 중요성이 소비자들에게 어필하며 현재까지 청호나이스 공기청정기 판매 1위 자리를 지키고 있다.

원광직 청호나이스 마케팅부문 이사는 "뉴히어로 공기청정기는 실생활에서 가장 중요한 바닥 공기질에 관심을 맞춰 개발된 제품"이라며 "앞으로도 고객 니즈를 반영한 차별화된 제품을 제공하는 데 힘쓰겠다"고 말했다.

