[속보] 오후 9시까지 2468명 신규확진…전주 대비 601명 ↑

속보[아시아경제 임주형 기자] 방역당국과 서울시 등 각 지방자치단체에 따르면 21일 0시부터 오후 9시까지 전국 기준 코로나19 신규 확진자는 총 2468명으로 집계됐다.

이는 17개 시도 중 부산을 제외한 16개 시도의 확진자 합계다. 전주 일요일(14일) 같은 시간 기준 확진자 수 1867명보다 601명 많다.

