선대위 쇄신 위임받은 이재명 “조속히 쇄신 방안 집행”

[아시아경제 전진영 기자] 더불어민주당 선대위 구성 전권을 위임받은 이재명 대선 후보는 “조속히 쇄신 방안을 만들어 집행하고 국민 여러분께 보고 드리겠다”고 21일 말했다.

이 후보는 이날 오후 의원총회가 끝난 뒤 페이스북을 통해 “우리 당과 의원님들께서 의총을 열고 제 의견을 수용해주셔서 감사함에 더해 더욱 무거운 책임감을 느낀다”며 이같이 밝혔다.

그는 “쇄신의 제1원칙은 주권자인 국민 여러분의 뜻을 따르는 것”이라며 “당의 대선 후보로서 모든 일에 제 자신부터 성찰하고 반성하며 혁신하는 자세로 임하겠다”고 했다.

여론 수렴에 대해서는 “직접 말씀 주셔도 좋고, SNS와 메일로 의견을 보내주셔도 좋다. 여러분 쓰시기 편한 커뮤니티와 포털 댓글에 글을 남기면 다 찾아 읽겠다”며 “귀한 말씀들 발품, 손품 팔아 하나하나 모으겠다”고 강조했다.

그러면서 “주권자의 명령대로 민주당을 바꾸고 대한민국을 바꾸겠다”고 덧붙였다.

전진영 기자 jintonic@asiae.co.kr