신세계免, 알리페이와 디지털 마케팅 협약…포스트 코로나 시동

아시아 1위 전자결제 서비스 기업과 디지털 마케팅 협력

알리바바 타오바오, 티몰 등 중국 플랫폼 노출…브랜드 인지도 ↑

[아시아경제 김유리 기자] 신세계면세점은 지난 19일 '포스트 코로나(코로나 이후)'를 대비해 국내 대형 유통업체 최초로 아시아 1위 전자 결제 서비스 알리페이와 디지털 마케팅 추진 협약을 맺었다고 21일 밝혔다.

협약식에는 유신열 신세계디에프 대표와 정형권 알리페이 코리아 사장 등이 참석했다.

알리페이는 10억명의 사용자에게 서비스를 제공하는 중국의 디지털 결제 플랫폼이다. 알리페이는 유저와 교통, 배달, 엔터테인먼트, 의료 등 포괄적인 금융 서비스와 디지털 데일리 라이프 서비스를 제공하는 상인과 파트너 금용기관과 연결하는 역할을 한다.

신세계면세점은 "이번 협약을 통해 중국 내 브랜드 인지도를 높이는 동시에 알리페이의 디지털 마케팅 툴을 활용해 차별화된 쇼핑 경험을 제공할 것"이라고 말했다. 중국 시장과 결제 능력에 대한 알리페이의 지식을 활용해 또다른 마케팅 접근 방식을 모색한다는 방침이다.

타오바오, 티몰, 플리기 등 알리페이 관계사 플랫폼에서 신세계면세점에 입점해 있는 인기 K-브랜드 등을 브랜딩함으로써 신세계면세점 신규 고객 유치에도 힘쓸 예정이다. 제3국 고객도 유입될 수 있도록 플랫폼을 마련할 예정이다.

신세계면세점 관계자는 "이번 알리페이와의 협업으로 중국 고객 기반을 확대하고, 이를 통해 한 단계 성장한 서비스를 선보일 수 있을 것으로 기대한다"며 "앞으로 마주할 포스트 코로나 시대를 철저히 대비해 국내외에서의 신세계면세점 입지를 더욱 굳건히 할 것"이라고 말했다.

