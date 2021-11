20일 제990회 로또복권 추첨 결과 1등은 '2, 4, 25, 26, 36, 37'로 결정됐다. 2등 보너스 번호는 '28'이다.

1등 당첨자는 14명으로 각각 17억4010만원씩 받는다. 당첨번호 5개와 보너스 번호가 일치한 2등은 56명으로 당첨금은 7250만원씩이다. 당첨번호 5개를 맞힌 3등은 2858명으로 142만원씩을 받는다.

고정 당첨금 5만원을 받는 4등은 12만9113명, 당첨번호 3개가 일치해 5000원을 받는 5등은 216만9219명이다.

김철현 기자 kch@asiae.co.kr