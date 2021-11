美 FDA "화이자·모더나 백신 부스터샷, 모든 성인으로 확대"

[아시아경제 김유리 기자] 미국 식품의약국(FDA)은 19일(현지시간) 화이자-바이오엔테크와 모더나의 코로나19 백신 부스터샷(추가접종) 긴급사용 대상을 모든 성인으로 확대했다.

FDA는 화이자-바이오엔테크와 모더나 백신 2회차 접종을 마친 지 최소 6개월이 지난 18세 이상 모든 성인이 3차 접종 자격을 갖게 된다고 밝혔다. 스테판 방셀 모더나 최고경영자(CEO)는 성명을 통해 "이번 긴급사용 승인은 겨울철에 접어들고 전국적으로 코로나19 확진자와 입원자 수가 증가하는 위급한 시기에 나왔다"고 말했다.

다만 미국 질병통제예방센터(CDC)의 승인이 남아있다. 외신은 CDC 승인이 이뤄지면 이르면 주말부터 미국에서 모든 성인이 부스터샷을 맞을 수 있게 된다고 전했다. 앞서 CDC는 존슨앤드존슨 자회사인 얀센 백신의 18세 이상 부스터샷을 최종 승인한 바 있다.

이날 FDA의 확대 결정은 제약사들이 지난 9월 부스터샷 긴급사용 승인을 신청한 지 두 달 만에 내려졌다. 당시 FDA는 부스터샷의 필요성에 관한 과학적 근거가 부족하다는 이유로 65세 이상 고령층과 고위험군에 대해서만 일부 승인했다. 이에 화이자-바이오엔테크와 모더나는 이달 연구 자료를 추가로 제출하면서 부스터샷을 모든 성인으로 확대해줄 것을 재요청했다.

이달 초 학술지 사이언스에 실린 한 논문에 따르면 화이자-바이오엔테크 백신의 예방 효과는 지난 2월 86%에서 10월 43%로, 모더나 백신은 같은 기간 89%에서 58%로 각각 떨어졌다. 얀센 백신의 효능은 86%에서 13%로 급감했다. 그러나 일각에선 부스터샷의 필요성에 회의적인 시각을 보이고 있다. 입원과 사망에 대한 예방 효과는 계속 유지된다는 이유에서다.

CDC에 따르면 초기 백신 접종을 마친 미국 성인의 17%가 이미 부스터샷을 맞은 것으로 집계됐다. 또 연방 보건당국 권고와 무관하게 뉴욕시 등 일부 지역은 이미 모든 성인에게 부스터샷을 허용하고 있다.

