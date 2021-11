[위클리中企]코알라·밀워키·코멕스산업·스튜디오미콘

[아시아경제 김종화 기자] 호주 홈퍼니처 기업 코알라(Koala)가 오는 29일까지 다양한 스테디 셀러 제품들을 역대 최고 할인율로 선보이는 대규모 할인 행사 '코알라 세일 페스타'를 연다. 프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키는 '취미로 가구를 만드는 사람들(취목수)'을 위한 '밀워키 베스트 목공 컬렉션' 3종을 출시했다.

50년 전통의 주방생활용품 기업 ㈜코멕스산업은 다양한 디자인에 휴대성을 높인 2022년형 보온보냉병 7종을 출시했고, 초고성능 콘크리트(UHPC) 산업을 선도하는 기업 ㈜스튜디오미콘은 간단한 설치만으로 나무와 쉼터를 만들 수 있는 설치형 미니공원 '더스퀘어(The Square)'세트를 론칭했다.

코알라, 대규모 프로모션 이벤트 '코알라 세일 페스타' 진행

호주 홈퍼니처 기업 코알라(Koala)는 오는 29일까지 다양한 스테디 셀러 제품들을 역대 최고 할인율로 선보이는 대규모 할인 행사 '코알라 세일 페스타'를 연다.

코알라는 대표 제품 매트리스 3종과 침대 프레임, 침구 5종을 비롯, 최첨단 매트리스 제작 기술을 바탕으로 만든 '라운지 소파', '모듈형 모던 소파' 및 소파와 침대 기능을 동시에 갖춘 '쿠쉬 소파베드' 등을 최대 30% 할인한다.

코알라 세일 페스타는 오는 29일 자정까지 코알라 공식 홈페이지에서 진행된다. 오는 22일에는 배우 이범수의 아내이자 리빙 인플루언서로 유명한 통번역가 이윤진이 다양한 코알라 제품을 라이브로 소개할 예정이며, 소개된 제품은 22일부터 28일까지 코알라 네이버 스토어에서도 할인가로 구매 가능하다.

코알라는 코알라 세일 페스타 기간 판매하는 제품에도 '120일 체험 정책'을 적용한다. 구매 후 120일 동안 사용해 본 후 반품을 원하면, 전액 환불 받을 수 있다. 코알라 공식 홈페이지에서 주문하면 배송일 지정이 가능하며, 제주 및 도서 산간 지역에도 무료배송된다. 자세한 내용은 코알라 공식 홈페이지에서 확인할 수 있다.

권선영 코알라코리아 마케팅 디렉터는 "이번 코알라 세일 페스타를 통해 더 많은 고객들이 코알라 브랜드와 제품을 경험해 보실 수 있도록 역대 최대 혜택을 준비했다"면서 "다가오는 연말, 소중한 사람들과 편안한 휴식을 취할 수 있는 코알라 제품을 합리적인 가격에 만나보시길 바란다"고 전했다.

밀워키, 목공인들을 위한 베스트 목공 컬렉션 3종 출시

프리미엄 전동공구 브랜드 밀워키는 일명 '취목수(취미로 가구를 만드는 사람)'라 불리는 이들과 목공인들을 위해 '밀워키 베스트 목공 컬렉션' 3종을 출시했다.

'M18 FUEL 리어 핸들 원형톱(M18 FCSRH66)'은 190㎜의 톱날이 장착돼 최대 66㎜ 깊이의 목재를 컷팅할 수 있다. 골조 작업이 많은 목수에게 중요한 아이템으로 손잡이가 날 뒷편에 장착돼 직선 재단에 용이하다. 이 제품의 무부하 속도는 최대 5800RPM으로 강력한 파워 또한 보장된다.

섬세한 곡선 작업에 적합한 'M18 FUEL 바디 그립 직쏘(M18 FBJS)'는 날과 손잡이의 거리가 가까워 정교한 곡선 작업에 유리하다. 이 제품은 기본적으로 목재 최대 100㎜, 알루미늄 19㎜, 철재 10㎜ 깊이까지 컷팅이 가능하다. 뿐만 아니라 양손잡이용 전원 스위치를 비롯해 자동제어 시작모드와 6단계 속도조절 기능 및 LED 조명 등 사용자 편의를 위한 섬세한 기능을 함께 선보인다.

'M12 FUEL 오일펄스 임팩트 드라이버(M12 FQID)'는 소음을 획기적으로 줄인 업계 최초의 12V 유압식 임팩트 드라이버다. 이 제품은 일반 임팩트 드라이버 대비 2배 낮은 76데시벨(dB)의 소음을 내며, 적은 진동으로 작업자의 피로도를 대폭 줄였다. 밀워키만의 기술력이 담긴 SURGE™ 유압 방식은 기존의 일반 임팩트 드라이버 보다 최대 토크(50Nm)를 더욱 길게 유지해 부드럽고 안정적인 작업을 돕는다.

밀워키 관계자는 "전국의 수많은 목공인들과 코로나19의 장기화로 '취목수' 소비자까지 늘어나 밀워키 목공 제품을 많이 찾는다"면서 "전문가용 프리미엄 전동공구인 만큼 최고의 성능을 제공해 한층 더 효율적이고 안전한 작업이 될 수 있도록 돕겠다"고 말했다.

코멕스, 2022년형 보온보냉병 7종 출시

50년 전통의 주방생활용품 기업 ㈜코멕스산업이 다양한 디자인에 휴대성을 높인 2022년형 보온보냉병 7종을 출시했다.

코멕스의 2022년형 보온보냉병은 ▲핸디스트랩이 있는 보온보냉병(450㎖) 1종 ▲쏙쏙 휴대가 편리한 파스텔 보온보냉병(270㎖) 2종(핑크·민트) ▲안전 잠금장치가 있는 보온보냉병(아이보리) 2종(350㎖·450㎖) ▲뚜껑이 컵이 되는 스트랩 보온보냉병(크림베이지) 2종(350㎖·500㎖) 등으로 구성됐다.

총 7종의 제품 모두 위생적이고 안전한 스테인리스 스틸(SUS 304) 재질에 이중 진공구조로 뛰어난 보온보냉력을 자랑한다. 트렌디한 컬러와 다양한 사이즈가 돋보이며 스트랩과 원터치 뚜껑, 컵으로 사용 가능한 뚜껑 등 필요에 따라 선택할 수 있도록 라인업을 다양화했다.

핸디스트랩이 있는 보온보냉병(450㎖)은 뚜껑에 레더 스트랩이 부착돼 휴대가 편리하고 세련된 느낌을 준다. 차분한 파스텔 핑크와 민트 컬러가 돋보이는 쏙쏙 휴대가 편리한 파스텔 보온보냉병(270㎖)은 탈부착 가능한 실리콘 스트랩이 달려있어 아이들 도시락 물병으로 사용하기 좋다. 안전 잠금장치가 있는 보온보냉병(아이보리)은 원터치 오픈방식을 적용해 편의성을 높였다.

뜨거운 음료에는 뚜껑이 컵이 되는 스트랩 보온보냉병(크림베이지)이 안성맞춤이다. 코멕스의 2022년형 보온보냉병 7종은 공식 온라인 쇼핑몰 코멕스몰과 코멕스 전문점에서 구매 가능하다. 코멕스 관계자는 "다양한 컬러와 기능을 갖춘 코멕스 보온보냉병과 함께 제로 웨이스트도 실천하고, 따뜻한 겨울 보내시길 바란다"고 전했다.

(주)스튜디오미콘, 설치형 미니공원 '더스퀘어(The Square) 세트' 출시

초고성능 콘크리트(UHPC) 산업을 선도하는 기업 ㈜스튜디오미콘은 간단한 설치만으로 나무와 쉼터를 만들 수 있는 설치형 미니공원 '더스퀘어(The Square) 세트'를 출시했다. 더스퀘어 세트는 초고성능 콘크리트로 만든 대형 화분과 벤치 세트로 도심 내 작은 공간만 있으면 간편하게 녹색조경을 연출할 수 있는 제품이다.

더 스퀘어 조경세트는 이름대로 사각모양의 심플한 디자인을 자랑하는 조경세트다. 빌딩 숲의 모양을 본따 도심지와 나무를 연결하는 디자인을 적용했다. 정육면체의 대형플랜터와 직육면체의 벤치가 설치량과 배치 방식에 따라 다양한 분위기의 도심공원을 연출한다.

더스퀘어 조경세트는 일반 콘크리트(20MPa)보다 6배 이상 큰 압축강도를 자랑하는 UHPC(120MPa 이상)로 제작됐다. UHPC는 고밀도를 기반으로 수분흡수율이 현저히 낮아 동해나 염해 피해로부터도 안전한 내구성을 가지고 있다. 학계에서는 200년 정도의 내구성을 가지고 있다고 판단한다.

정동근 ㈜스튜디오미콘 대표는 "최근 녹색조경이 트렌드화가 되고 있는데 학교와 같은 공공시설물이 아니면 녹색커튼과 같은 조경 솔루션을 적용하기에 무리가 있다"면서 "플랜터에 나무를 심어 설치를 하면 자투리 공간에도 쉽게 녹색조경 설치가 가능하다. 이 나무 밑에 잠시 앉아서 쉬어갈 수 있는 다수의 미니공원이 필요하다"고 설명했다.

㈜스튜디오미콘은 UHPC를 소재로 조경, 건축패널, 인테리어 가구 등 다양한 영역의 디자인 오브제를 디자인하고 제작하는 제조기업이다. 초고성능콘크리트로 100년동안 자리를 지켜줄 명품 조경제품을 생산하고 있다.

