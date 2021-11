고승범 "청년관련 민간의 창의적 아이디어 현실화 지원"

'금융 Youth 포럼' 찾아 청년과 소통의 장 마련

'청년금융공모전' 통해 청년금융정책 고도화

[아시아경제 이광호 기자]고승범 금융위원장이 "민간과 청년의 창의적인 금융 아이디어를 현실화시킬 수 있도록 지원하겠다"고 말했다.

21일 금융위원회에 따르면 고 위원장은 지난 19일 서울대학교 호암교수회관 마로니에홀에서 열린 '금융 유스(Youth) 포럼'에 참석해 "청년이 우리 금융시장·금융정책에 많은 영향을 미치고 앞으로 금융의 발전을 이끌어 갈 것"이라며 이같이 밝혔다.

금융 Youth 포럼은 각계각층 청년이 자유롭게 의견을 개진하고 금융·경제계와 아이디어를 공유하는 참여와 소통의 장이다.

이날 행사에는 고 위원장을 비롯해 김광수 은행연합회장, 성인모 금융투자협회 전무, 변영한 핀테크지원센터 이사장, 박성민 청년 비서관 등이 참석했다.

'청년이 금융에게, 금융이 청년에게'란 주제로 진행된 세션1에서 포럼회원은 자산가격 급등에 소외감을 느끼면서 희망을 잃고 상대적 박탈감을 받는 청년들이 많다며, 단순한 대출지원보다는 청년이 안정적인 수입을 확보할 수 있도록 일자리 등 여러 분야에 걸친 지원이 필요하다는 의견을 제시했다.

'청년금융 연구결과 발표'로 진행된 세션2에선 청년금융이 보다 생산적, 포용적일 수 있도록 청년에게 특화된 금융서비스가 제공될 필요가 있다는 의견이 나왔다.

또 최근 확대된 2030 주식투자는 포트폴리오 내 중소형주의 비중이 높고 분산정도는 낮은 등 고위험·비효율적인 측면이 있는만큼 청년투자자에 대한 지속적인 교육 및 간접투자수단 활용 확대가 필요하다는 의견 등도 제시됐다.

고 위원장은 "청년 참여 및 소통강화를 위해 적극적으로 노력하겠다"고 강조했다. 이어 "청년금융공모전을 통해 수요자가 직접 필요한 금융상품 및 서비스를 제안하거나, 청년층을 대상으로 금융상품을 판매하고 있는(판매할 예정인) 전 금융권의 우수사례를 공유해 청년들이 경직적인 상품·서비스가 아니라 스스로 가장 필요한 금융상품·서비스를 이용하게 될 것으로 기대한다"고 덧붙였다.

금융위는 '금발심 청년분과'의 지속운영 및 청년금융공모전을 통해 청년금융정책을 고도화하고 상품·서비스를 발전시켜 나가겠다는 방침이다.

이광호 기자 kwang@asiae.co.kr