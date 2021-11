울산교육청, 세계적 기법 교육 ‘자살예방 전문가’ 양성

[아시아경제 영남취재본부 황두열 수습기자] 울산교육청이 위기 학생을 위한 자살예방 전문가 양성 교육을 실시했다.

울산시교육청은 20~21일 2일간 신규 전문상담교사와 희망 교사 30명을 대상으로 직무연수에 들어갔다.

자살 예방 전문가(ASIST) 연수는 자살 응급처치와 자살 중재 기술훈련을 위한 프로그램이다.

프로그램은 캐나다와 미국에서 개발돼 22개국 100만명 이상이 교육받은 프로그램으로 세계적으로 가장 많이 보급됐다.

교육청은 정서적 어려움을 가진 위기 학생을 돕는 데 어려움을 느낀 교사에게 상황 시뮬레이션과 상호작용 촉진으로 위기 상황 개입 방법을 교육했다.

한국자살예방협회 소속 전문 강사가 투입돼 자살 위험이 있는 사람을 이해하고 어떻게 접근하고 도울 것인지에 관한 내용 위주로 진행됐다.

시 교육청 관계자는 “자살 예방 전문가 연수로 학교 현장 교원이 위기 학생 대응 역량을 강화하고 자살 상담기술과 대처기술을 익혀 전문적인 생명지킴이로 활동할 수 있길 바란다”고 말했다.

영남취재본부 황두열 수습기자 bsb03296@asiae.co.kr