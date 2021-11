호반건설, 육군 3군단에 5000만원 상당 후원금·위문품 전달

[아시아경제 김민영 기자] 호반건설은 육군 3군단을 방문해 후원금과 위문품을 전달하고 장병들을 격려했다고 19일 밝혔다.

이날 행사에는 전동진 육군 3군단장, 김양기 호반건설 부사장 등이 참석했다. 호반건설은 장병들의 복지와 부대 발전을 위해 운동기구 등을 포함해 5000만원 상당의 후원금과 물품을 전달했다. 후원금은 코로나19 격리장병 치료와 경계부대장병 위문 등에 쓸 예정이다.

호반건설과 육군 3군단은 지난 2015년 '1사 1병영 협약'을 체결했다. 호반건설은 장병 건강 증진을 위해 체력단련실을 조성했으며 코로나19 확산방지를 위한 열화상 카메라를 전달하는 등 현재까지 총 2억원 상당의 후원금과 물품을 전달했다.

육군 3군단은 호반건설 임직원과 가족들에게 안보 견학, 병영 체험 활동 등을 제공하고 있다. 이날 육군3군단은 장병들의 복지와 군발전에 기여한 공로로 호반건설에 공로패를 전달했다.

