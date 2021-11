삼성, 20조 美파운드리 신공장 '텍사스 테일러시' 사실상 낙점

이재용 부회장 북미 출장 후 이달 안 최종 후보지 확정 예상

[아시아경제 김흥순 기자, 정현진 기자] 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 500 등락률 +0.71% 거래량 6,323,244 전일가 70,200 2021.11.19 12:01 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목] "삼성전자, 美·中 반도체 갈등 최수혜주"이병철 삼성 창업주 34주기 추도식…美출장 이재용은 불참 close 가 170억달러(약 20조원)를 투자하는 미국 파운드리(반도체 위탁생산) 제2공장의 최종 용지로 텍사스주 테일러시를 사실상 낙점했다. 세금감면 혜택 등 테일러시와 협상한 인센티브 안이 모두 승인됐기 때문이다. 재계는 이재용 부회장(얼굴)이 북미 출장을 다녀온 뒤 이달 안에 최종 후보지가 확정될 것으로 예상한다.

19일 업계와 외신 등에 따르면 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 500 등락률 +0.71% 거래량 6,323,244 전일가 70,200 2021.11.19 12:01 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목] "삼성전자, 美·中 반도체 갈등 최수혜주"이병철 삼성 창업주 34주기 추도식…美출장 이재용은 불참 close 의 신공장이 들어설 후보지로 거론되는 텍사스주 테일러시 독립교육구(ISD)가 최근 삼성 공장 유치를 위한 세제 감면 혜택을 승인했다. 테일러시 독립교육구는 지난 15일 열린 회의에서 삼성전자가 테일러시에 투자를 결정할 경우 총 2억9200만달러(약 3442억) 규모의 세금감면 인센티브를 주기로 의결했다. 삼성 파운드리 공장의 재산세를 감면하는 방식으로 이 같은 인센티브를 지급할 방침이다.

테일러시 협상 주체 인센티브안 모두 승인

재산세 대부분 환급

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 500 등락률 +0.71% 거래량 6,323,244 전일가 70,200 2021.11.19 12:01 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목] "삼성전자, 美·中 반도체 갈등 최수혜주"이병철 삼성 창업주 34주기 추도식…美출장 이재용은 불참 close 는 그동안 신공장 후보지를 놓고 테일러시와 테일러시 독립교육구, 윌리엄슨 카운티 등 3곳과 각각 인센티브 협상을 벌였다. 앞서 윌리엄슨 카운티와 테일러시는 지난 9월 공청회를 열고 향후 삼성전자에 대한 세제 혜택을 만장일치로 승인했다. 당시 윌리엄스 카운티는 삼성전자가 처음 10년 동안 납부할 재산세의 90%를 환급하고, 그다음 10년간 85%를 돌려주기로 약속했다. 테일러시도 삼성전자의 재산세 대부분을 환급해주는 인센티브 방안을 확정했다. 이번 테일러시 독립교육구 의결로 테일러시 협상 주체로부터 모두 인센티브 조치 승인을 받게 된 것이다.

삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 500 등락률 +0.71% 거래량 6,323,244 전일가 70,200 2021.11.19 12:01 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목] "삼성전자, 美·中 반도체 갈등 최수혜주"이병철 삼성 창업주 34주기 추도식…美출장 이재용은 불참 close 는 올해 초 기존 파운드리 생산라인이 있는 텍사스주 오스틴 공장 바로 옆 부지의 용도 변경을 하며 기존 공장을 증설할 움직임을 보였다. 그러나 오스틴시와 삼성이 세금 인센티브 협상 과정에서 난항을 겪는다는 보도가 나오면서 분위기가 바뀌었다. 이후 지난 7월 삼성이 오스틴시 외에 테일러시에 인센티브를 요구하는 내용의 신청서를 제출한 사실이 확인됐고 테일러시가 투자 후보지로 급부상했다.

반면 오스틴시는 인센티브 협상에서도 속도를 내지 못했다. 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 500 등락률 +0.71% 거래량 6,323,244 전일가 70,200 2021.11.19 12:01 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목] "삼성전자, 美·中 반도체 갈등 최수혜주"이병철 삼성 창업주 34주기 추도식…美출장 이재용은 불참 close 는 올해 1월 테일러시보다 먼저 오스틴 측에 세제 혜택을 신청했다. 이들 지역의 협상 주체도 오스틴시와 트래비스 카운티, 매너 독립교육구 등 3곳인데 아직 한 군데서도 인센티브 승인을 받지 못했다. 최근에는 삼성전자가 매너 독립교육구에 제출한 인센티브 신청서가 텍사스 주정부 사이트에서 철회된 사실이 확인됐다. 이에 따라 테일러시가 후보지로 최종 낙점될 가능성이 더 커졌다.

뉴욕타임스는 "삼성전자의 파운드리 공장 입지 선정을 앞두고 테일러시가 기대감에 부풀어 있다"며 "공장 유치 가능성만으로도 부동산 가격이 움직일 정도로 주민들의 기대감이 크다"고 소개했다.

美 제2공장, 왜 테일러인가

오스틴 공장과 근접…지역사회와 우호적 관계에도 효과적

미 파운드리 제2공장은 김기남 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 500 등락률 +0.71% 거래량 6,323,244 전일가 70,200 2021.11.19 12:01 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목] "삼성전자, 美·中 반도체 갈등 최수혜주"이병철 삼성 창업주 34주기 추도식…美출장 이재용은 불참 close 부회장이 지난 5월 한미정상회담 자리에서 170억달러 투자 계획을 발표하면서 공식화됐다. 그동안 오스틴시와 테일러시를 비롯해 애리조나와 뉴욕 등 5개 안팎 지역이 후보지로 꼽혔다.

각 후보지가 치열한 경쟁을 벌인 가운데 테일러시가 인센티브안을 공론화하고 발빠르게 승인하는 등 가장 적극적인 모습을 보였다. 테일러시가 삼성 오스틴시 공장에서 자동차로 30분 거리에 있다는 점도 장점이다. 반도체 공장이 한번 세워지면 이를 위한 주변 생태계 조성이 필수적이다. 기존 오스틴 공장이 형성해둔 주변 인프라를 활용할 수 있는 데다 인근에 대학이 있고, 노동인구의 절반가량이 대졸자로 고급 인력들이 모여 있어 인재 확보에도 유리하다. 또 20년이 넘는 인연을 맺어온 텍사스주 정부나 지역사회와 우호적인 관계를 이어나가는 데도 적합하다.

지난 14일 북미 출장에 나선 이 부회장은 바이오와 이동통신 분야 사업구상을 위해 현지에서 누바 아페얀 모더나 공동 설립자 겸 이사회 의장과 한스 베스트베리 버라이즌 최고경영자(CEO)를 잇따라 만났다. 삼성이 지난 8월 미래준비를 위한 계획을 발표하면서 반도체와 바이오, 차세대 통신, 인공지능(AI) 등 전략사업을 중심으로 투자를 강화하겠다고 선언한 만큼 다음 행보는 반도체 현안을 점검할 것이라는 전망이 나온다.

이 부회장이 출장길에 이용한 전세기는 최근 워싱턴을 방문한 것으로 파악됐다. 이곳에서 반도체 투자와 수급 문제를 논의하기 위해 정·관계 유력 인사들과 만났을 것으로 업계는 추측하고 있다. 반도체 업계 관계자는 " 삼성전자 삼성전자 005930 | 코스피 증권정보 현재가 70,700 전일대비 500 등락률 +0.71% 거래량 6,323,244 전일가 70,200 2021.11.19 12:01 장중(20분지연) 관련기사 “주식카톡방 완전 무료 선언” 파격 결정[클릭 e종목] "삼성전자, 美·中 반도체 갈등 최수혜주"이병철 삼성 창업주 34주기 추도식…美출장 이재용은 불참 close 가 테일러시로부터 적지 않은 규모의 인센티브안을 약속받았고, TSMC나 인텔 등 경쟁사들이 이미 미국 투자 계획을 내놓은 만큼 후보지 결정을 더 이상 지체할 이유가 없다"며 "이 부회장이 용지에 대한 최종 사안을 검토한 뒤 조만간 발표가 나지 않겠느냐"고 내다봤다.

김흥순 기자 sport@asiae.co.kr정현진 기자 jhj48@asiae.co.kr